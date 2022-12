Descubriendo las maravillas de la naturaleza en la provincia de Biobío

A 93 kilómetros al este de la capital provincial, Los Ángeles y con una extensión de 11.889,5 hectáreas se ubica el Parque Nacional Laguna del Laja, uno de los más de 40 parques que posee el territorio chileno. No obstante, destaca a nivel nacional al tener el embalse natural más grande de Chile, con una superficie de 125 km²: la Laguna del Laja.

Esta área de conservación de flora y fauna fue creada en 1958, albergando entre sus paisajes naturales 47 especies como la bandurria, el cóndor, la perdicita cordillerana y la gaviota andina. En cuanto a la población de mamíferos es considerada como escasa, pero destaca la vizcacha, el puma, el zorro culpeo y el zorro chilla. En lo que a flora se refiere, abunda el ciprés de la cordillera y las araucarias chilenas.

Entre sus postales se puede apreciar los saltos Las Chilcas y El Torbellino, los que constituyen el nacimiento del río Laja, el Volcán Antuco (2985 msnm) y la sierra Velluda (3585 msnm), uno de los atractivos más populares que desde abajo impresiona por la majestuosidad de sus picachos y ventisqueros.

CÓMO LLEGAR

A pesar de que la temporada alta se da en pleno invierno, en base a sus paisajes nevados y deportes de invierno, existe gran interés por conocer este parque durante la temporada estival. Esto producto de las distintas actividades que ofrece como el trekking, la pesca y el campismo.

Para acceder al Parque Nacional Laguna del Laja se debe tomar la ruta Q-45, que pasa por Antuco y Abanico. Los primeros 82 kilómetros de ruta son asfaltados y el resto se compone de ripio, transitable todo el año, sin embargo, durante el invierno se deben portar cadenas para nieve.

En cuanto a locomoción pública, existen buses rurales con salidas diarias desde Los Ángeles a Abanico, ubicado once kilómetros antes de la entrada al parque. No obstante, no existe movilización pública luego de esa parada, por lo que se sugiere ir en vehículos particulares.

El ingreso al parque se puede realizar de lunes a domingo entre las 08.30 y las 14.00 horas, previa reserva a través del sitio web: www.aspticket.cl. Es importante tener en consideración este último punto, ya que los guardaparques solicitan el comprobante de reserva a todas las personas que deseen visitar el lugar.

PALABRAS DESDE CONAF

Juan Carlos Bascur, jefe provincial de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío, en conversación con diario La Tribuna detalló que luego de que cedieran algunas restricciones en el contexto de pandemia “el traslado de las personas a nuestras áreas silvestres protegidas, tanto de la región como de la provincia, ha sido bastante numeroso, esto a raíz de que la gente se volcó a visitar áreas silvestres para reencontrarse con la naturaleza”.

“Las dos áreas silvestres de la provincia Reserva Nacional Ralco, en la comuna de Alto Biobío, y el Parque Nacional Laguna del Laja, en la comuna de Antuco, están abiertas al público. Si bien en ambas los senderos están habilitados para los visitantes, siguen revistiendo riesgos si no se toman las medidas necesarias, porque se van a encontrar con rocas, desniveles. Generalmente se dan accidentes de caídas y luxaciones de tobillo”, señaló Bascur.

En ese sentido, señaló que: “El llamado es a respetar las recomendaciones que imparten los guardaparques, priorizando el autocuidado y la autoprotección. Durante la temporada de verano el flujo de visitantes aumenta considerablemente, por eso queremos reiterar que está estrictamente prohibido el uso del fuego en áreas silvestres protegidas, la intervención del ecosistema mediante rayados o graffitis, lo que se ha registrado en algunos lugares (…) Está permitido el registro a través de cámaras fotográficas, pero sin manipular la flora y fauna del lugar”.

REVISA TAMBIÉN: