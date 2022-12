Mitos y verdades de la Lamprea: El pez sin mandíbula que recorre los ríos de la provincia de Biobío

Con la altas temperaturas, muchos buscan refrescarse y escapar del calor visitando los ríos y balnearios de la provincia del Biobío, y en algunos casos, los bañistas se encuentran con una especie poco conocida y de la cual han nacido diversos mitos urbanos: La lamprea de agua dulce.

Por su aspecto, este pez genera diversas historia y temor en la ciudadanía, por lo que diario La Tribuna se contactó con el Servicio de Pesca y Acuicultura -Sernapesca- para conocer más de esta especie que recorre los afluentes de la zona y derribar distintos mitos de su comportamiento, por ejemplo, el hecho de que pueda generar daño a los bañistas en la zona.

En este caso conversamos con Valeria Astorga Wells, jefa (s) del área de Acuicultura de la región del Biobío del Sernapesca, quien entregó detalles de esta especie, e insistió en el llamado a la comunidad para que se contacten con la entidad en el caso de encontrar una Lamprea en los ríos de la zona.

P: ¿Qué es la lamprea de agua dulce?

R: La lamprea de agua dulce es un pez agnato, es decir, es un animal vertebrado, el cual carece de mandíbulas.

P: ¿Cuáles son sus principales características físicas, y cómo se pueden distinguir al momento de encontrarnos con una?

R: Además de la carencia de mandíbulas, las lampreas se caracterizan por la ausencia de aletas pares y la presencia de siete pares de aberturas branquiales (para respirar) en los costados del pez.

P: ¿En qué lugares se encuentra con frecuencia: Ríos, lagos o mares?

R: Dado el tipo de ciclo de vida que poseen (similar a muchas especies de salmones), se les puede encontrar en ríos y en el mar.

P: ¿Cuál es su alimentación?

R: Debido a que carecen de mandíbulas, su modo de alimentación es mediante el parasitismo, por ejemplo, sobre otros peces o el saprofitismo (materia en descomposición) utilizando su disco oral.

P: ¿Esta especie se encuentra en peligro de extinción?

R: Sólo como dato aclaratorio, el término “Lamprea” no está asociado a una especie en particular sino a un orden de peces agnatos (sin mandíbula), por lo cual abarca muchas especies en el mundo, aproximadamente unas 40 especies. En Chile hay dos especies reconocidas de lampreas Mordacia lapicida y Geotria australis. De estas dos especies en Chile, sólo la primera actualmente se encuentra en peligro de extinción. La Geotria australis está bajo una condición de “Vulnerable”.

P: Existe bastante desconocimiento por parte de la comunidad sobre esta especie por su aspecto, y temor a que quizás pueda generar algún daño al ser humano ¿Es una especie peligrosa?

R: En absoluto no es una especie peligrosa. De hecho no posee mandíbulas ni son venenosas.

P: ¿Cuáles son las recomendaciones para la comunidad en el caso de encontrarse con una lamprea?

R: No tocarlas ni alterar su hábitat, para así ayudar con su conservación. La presencia de estos peces en verano, puede ser indicativo de procesos de reproducción en agua dulce, por lo cual con mayor razón uno no debe acercarse para no alterar su ciclo reproductivo.

P: Como Sernapesca, ¿Cuál es el llamado que realizan a la comunidad para esta temporada de verano en relación a esta u otras especies con los que se puedan encontrar al momento de disfrutar en los ríos de la zona?

R: La recomendación es no acercarse a ellas ni alterar su medio, con eso ayudamos al cuidado de las especies hidrobiológicas. Si se encuentran ejemplares muertos en las orillas de estos u otros peces, tomar contacto con Sernapesca para evaluar si el daño se produjo por introducción de contaminantes.

Además es importante señalar que existen peces nativos protegidos de aguas terrestres a lo largo de todo el territorio nacional, como es el caso de Mordacia lapicida “Lamprea de agua dulce”, por lo cual está prohibido obtener ejemplares mediante la Pesca Recreativa para su protección.