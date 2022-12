Más de 390 familias fueron beneficiadas con el recambio de calefactores en Los Ángeles

Junto con la restitución de aproximadamente 400 unidades se dio inicio en Los Ángeles al Programa de Recambio de Calefactores, instancia donde las autoridades de la región realizaron un llamado a la población a cuidar la calidad del aire de las comunas y a postular a este tipo de beneficios, que permiten a la ciudadanía utilizar elementos de calefacción que sean más amigables con el medioambiente.

Durante el proceso de postulación al programa, la instancia finalizó con 1.095 postulaciones válidas, y con estos recambios se alcanzará en Los Ángeles la cifra de 2.072 recambios históricos en la comuna, incrementando en 394 la cifra de calefactores instalados desde el año 2017.

En relación a los recursos, éstos fueron gestionados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto de cuatro mil millones de pesos, que permitieron el recambio de cuatro mil calefactores durante su ejecución total en Los Ángeles y el Gran Concepción, según se dio a conocer.

ANGELINA BENEFICIADA CON RECAMBIO

En una actividad que se realizó en calle Los Crisantemos de Los Ángeles, la beneficiaria Juana Vidal se refirió a este beneficio, donde comentó que “me siento muy feliz y muy contenta de poder tener esta nueva estufa, y también muy agradecida de quienes lo hicieron posible. Postulamos la primera vez y no quedamos, y a la segunda vez quedamos, y sin pituto”, expresó.

Junto con ello agregó que “decirle a los vecinos que postulen, porque uno no tiene porque se va quedando pensando que a uno no le va a tocar y no le va a salir, pero aquí estamos contentas”.

APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL

Por su parte el gobernador regional del Biobío Rodrigo Díaz expresó que “hay un compromiso que tuvo el gobierno de Chile con la comunidad angelina, fruto de un trabajo de varios años de análisis, y que estableció que se iba a hacer un recambio masivo de 22 mil estufas a leña, que son las que generan la mayor cantidad de contaminación atmosférica en Los Ángeles desde fines de otoño a principios de la primavera, y ese compromiso que va desde el año 2019 vigente, nos pone al gobierno regional del Biobío y al ministerio de medioambiente como socios estratégicos para buscar soluciones para casas de la comunidad angelina”.

En esa línea agregó que “la señora juanita que tuvo la gentileza de recibirnos en su casa es una de las personas que ha postulado al recambio de calefactores, y en el caso de ella lo que escogió entre las tres alternativas fue el cambio por una estufa a Pellet, y casi en 400 viviendas de la comuna angelina de aquí al mes de enero van a estar viviendo el recambio de calefactores”.

Junto con ello precisó que “algunos como la señora Juanita van a tener calefactores a Pellet, otros van a tener aire acondicionado, y hay una tercera gama que son de un kerosene en particular, y eso va a sumar la totalidad de 394 reemplazo que van a ocurrir”.

SEREMI DE MEDIOAMBIENTE

El seremi de Medioambiente de la región del Biobío Oscar Reicher indicó que “el ejemplo de la señora Juana reúne diversas características, donde el Estado se hace presente atendiendo la preocupación del cambio climático y gases de efecto invernadero, y ha podido tener el beneficio en términos de aislación térmica, ahora tiene adjudicada esta estufa que está financiada a través del programa del gobierno regional y ejecutado por los profesionales de la seremi de medioambiente”.

En este punto agregó que “debemos abarcar de manera integral las distintas medidas que están en el plan de descontaminación, abarcando a todos los ministerios, al gobierno regional sumándolo también en el esfuerzo, y hemos recibido también una acogida favorable para poder empujar estas políticas, tanto de recambio de calefactores, como las otras medidas que son más de carácter regional”.

Por último hizo un llamado a cuidar la calidad del aire de las comunas, donde indicó que “todo el sur de Chile tiene la misma problemática que es un uso de leña intensivo que genera en las zonas urbanas una contaminación, por eso también el llamado a la responsabilidad, para que la ciudadanía entienda que este es un proceso que afecta la salud de las personas, y si seguimos emitiendo estos gases vamos a afectar su salud, pero por otra parte el Estado ayuda a hacer estos recambios de manera más rápida”, finalizó.