Seremi del Medio Ambiente: “con un ordenamiento territorial, evitaremos conflictos socio-ambientales”

Fue el 31 de marzo cuando el abogado, docente y especialista en temas medioambientales, Oscar Reicher, asumió como secretario regional ministerial del Medio Ambiente del Biobío.

Su arribo estuvo precedido por el anuncio presidencial de liderar el primer Gobierno ecológico en el país que se hiciera cargo de asuntos cada vez más acuciantes, como el cambio climático y la mega-sequía que ya se prolonga por más de una década.

Sin embargo, en el caso particular de la provincia de Biobío, hay materias de conflicto, como la situación de conflicto entre las empresas de generación eólica y solar con las comunidades vecinas. Hace más de dos años que se inició la polémica por la instalación de aerogeneradores que ha enfrentado a las compañías con los residentes de las zonas cercanas, que ha derivado en frecuentes protestas y tomas de caminos.

¿Cómo se compatibiliza la generación de energía a partir de fuentes renovables con la calidad de vida de las comunidades vecinas, situación que ha derivado en conflictos socio-ambientales?

Lo que decimos no es algo que haya inventado ni que haya surgido en un programa de gobierno. Hay evidencia internacional y científica que demuestra que haciendo una cosa muy sencilla, que es ordenar el territorio, evitaremos la generación de conflictos socio-ambientales.

Si uno mira lo que pasó en zonas de sacrificio, como Coronel o Puchuncaví, la componente que esta de manera transversal es que en algún momento se tomó la decisión que una termoeléctrica podía ser vecina de una población o de una escuela. Ese tipo de cuestiones también se da en sectores rurales donde han proliferado los proyectos eólicos que por cierto que son necesarios porque dejarán atrás el carbón para pasar a una matriz que reduzca las emisiones de gases invernadero. El problema está en cómo ordenamos eso. ¿Cuántos aerogeneradores acepta la zona rural de Los Ángeles? ¿O en Negrete?

Ese tipo de ordenamiento del territorio en los sectores rurales de Chile no hay, no existe. Existe un instrumento creado hace algunos años atrás que es el Plan de Ordenamiento Regional que lamentablemente no ha entrado en funcionamiento.

Nosotros necesitamos generar ese ordenamiento para responder a la pregunta planteada al principio ¿Cuántos aerogeneradores se pueden instalar en una zona específica?

De manera participativa, conversando con la comunidad y aumentando las exigencias de la normativa ambiental, vamos consiguiendo que estos proyectos sean mejor recibidos por la ciudadanía.

¿Quién tiene que liderar ese proceso para se defina qué se puede hacer y hasta qué punto se pueden instalar, por ejemplos, parques de generación eólica?

Hay distintos entes que son responsables. El Estado de Chile, con el Congreso, que debe avanzar más rápido para darle mayor densidad normativa al ordenamiento territorial. Existe una norma que le otorga atribuciones a los Gobiernos Regionales pero éstos, dado que no se ha actualizado la normativa, no pueden empujar este plan de ordenamiento territorial.

Sin embargo, la Región del Biobío es única a nivel nacional porque, junto al Gobierno Regional, se hizo la conversación y avanzamos en una política de biodiversidad.

Por eso, desde el 14 de agosto está vigente, en un trabajo conjunto, la denominada infraestructura ecológica, que son áreas o zonas con valor ambiental relevante para la región y que queremos proteger. Puede ser que no sean parques o reservas nacionales, pero sí tienen un valor ambiental importante que debe considerarse cuando un proyecto de someta a evaluación.

¿No existe el riesgo que se llegue tarde con este ordenamiento territorial? ¿O se busca que las empresas de generación arriben a los territorios de una manera distinta para evitar los conflictos con las comunidades vecinas?

Respecto de los tiempos, hay que tener en cuenta que ya estamos en una emergencia climática. Tenemos una mega-sequía y es no lo decimos nosotros ni alguna autoridad en particular. Así lo afirman estudios científicos que muestran que Chile está viviendo una sequía muy profunda y más prolongada en el tiempo. Antes eran ciclos de de cinco a seis años, ahora llevamos 12 años con escasez hídrica. Tenemos una emergencia climática que ya produce sus efectos y tenemos una mega-sequía hídrica.

Ante ese escenario, el planeta está reaccionando. Por cierto que deberíamos haber reaccionado hace muchos años porque hace más de 15 años que la ciencia nos dice que están aumentando la temperatura, que algo está pasando.

Por eso, que el Presidente Gabriel Boric diga que éste debe ser un gobierno ecológico es porque, por ejemplo, Chile cumple siete de los nueve parámetros de vulnerabilidad climática.

Ante esa urgencia es necesario avanzar rápidamente. Cuando se habla de Gobierno ecológico, se debe avanzar como nunca antes se ha hecho en términos ambientales. Sabemos que no es una solución en un periodo de cuatro años.

La protección de la biodiversidad es lenta, debe tomarse sus tiempos pero hay que tomar acciones rápidas para evitar que la emergencia no sea tan profunda.