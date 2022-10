Junta de Vigilancia explica las condiciones y plazos para regularizar los derechos de uso de aguas

Cualquier consulta por parte de usuarios sobre el cambio puede referirse al sitio www.jvbb.cl y al correo electrónico contacto@jvbb.cl o en la dirección Avenida Alemania 127, en Los Ángeles.

Dirigentes de la Junta de Vigilancia del Río Biobío llamaron a los distintos usuarios del recurso proveniente de dicho cauce a regularizar sus derechos a través de la Junta de Vigilancia o su asociación de regantes, antes de que finalice el plazo, en 13 meses más para todo el territorio nacional para no perder sus beneficios de uso o arriesgarse a multas.

El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío, Juan Vallejos, explicó que dicho órgano nació “con la visión de la gestión integrada de los recursos hídricos en toda la cuenca del río Biobío, que es complejo al ser la segunda o tercera cuenca más grande del país y la diversidad de usos respecto del agua”. “La coordinación de los usos es el desafío que tiene la Junta de Vigilancia hoy. Hemos hecho muchos avances en el corto tiempo que llevamos, siendo el acuerdo de operación del embalse Ralco el más importante, por segundo año consecutivo, que nos ha permitió que el año pasado, que fue el segundo más seco del que se tenga registro, contar con un embalse lleno, cosa que no se veía hace 10 años”, destacó el vocero del conjunto de usuarios. Vallejos indicó que “al coordinarse los usos y existir generosidad de todos los sectores productivos se pueden hacer las cosas bien y mejorar las condiciones hídricas de la cuenca”.

CAMBIOS DEL CÓDIGO OBLIGA A PERFECCIONAR DERECHOS DE USO

Sobre las modificaciones del Código de Aguas, el gerente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío, Rafael Pérez, indicó que estas “afectan directamente a los usuarios. La gran modificación al Código de Aguas cambia las condiciones de consumo humano y saneamiento. Jerarquiza los usos, que es tremendamente importante”. “Mandata que en un periodo de 18 meses, los tenedores de derecho deben tener su derecho de aprovechamiento en el Catastro Público de Agua, que lo lleva la Dirección General de Aguas. Nos quedan 13 meses para poder realizar este trámite”, dijo el dirigente de la Junta organizadora de los distintos usuarios de la cuenca del Río Biobío. Pérez agregó que estos cambios “van de la mano con un perfeccionamiento de títulos de derecho. También implica regularizaciones de derechos de aprovechamiento, que tiene un plazo mayor, de cinco años, que obedece que todos los derechos se puedan regularizar”.

“Esto va de la mano con un monitoreo efectivo de extracciones que nos va a permitir realizar un balance con la oferta bien caracterizada y poder ver la demanda con la oferta con derechos bien catastrados y hacer una buena planificación de su uso”, destacó el gerente de la Junta de Vigilancia. “Desde hoy (ayer) en adelante empezó a correr el plazo para inscribir adecuadamente los derechos. Entonces la gente que ha usado desde siempre el agua y no tiene un título, tiene plazo para regularizar ese título o lo va a perder”, declaró Juan Vallejos. El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío indicó que “la gente que tiene un título y no lo tiene inscrito en el conservador de bienes raíces tiene un plazo o puede estar sometida a multas o a la caducidad del derecho. Quienes tienen inscrito el derecho en el conservador de bienes raíces y no lo ha catastrado en la Dirección General de Aguas también tiene un plazo para hacerlo”.

LLAMARON A REGANTES A ACERCARSE REGULARIZAR SUS DERECHOS

“Toda la gente que usa agua en alguna forma o que tiene un título de agua está invitada a acercarse a la Junta de Vigilancia a conocer lo que está pasando para poder regularizar su derecho y no lo pierdan”, llamó el también presidente de la Asociación de Canalistas Biobío-Negrete. Vallejos agregó que “existe la obligación de informarle a la Dirección General de Aguas cuánta es el agua que se extrae. Para eso se requiere una cierta tecnología de acuerdo a la cantidad de agua que se usa”. “La Junta de Vigilancia está informando y apoyando a las organizaciones de usuarios para que puedan informar estas extracciones a la Dirección General de Aguas. Nosotros vamos a compaginar esa información en la forma que lo requiere la Dirección General de Aguas”, contó el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Biobío. Juan Vallejos informó que “en las asociaciones de canalistas también están en contacto con sus socios para que regularicen sus derechos. Queremos generar un sistema de información público que nos permita tomar las mejores decisiones en la cuenca”. “El calcular el caudal como particular tiene un costo alto, que podría incluso superar el beneficio para ese usuario y puede tener un impacto importante en los pequeños productores. Es importante que las autoridades entiendan que vamos a necesitar apoyar a los pequeños productores para que puedan cumplir la ley”, dijo el presidente de la junta de vigilancia. “La Comisión Nacional de Riego, el Indap, la DGA y el Gobierno Regional tendrán mucho que decir. La Junta de Vigilancia está para orientar, así como las asociaciones de regantes. La próxima semana también tenemos reuniones con comunidades de agua, para apoyarlos y orientarlos”, complementaron los dirigentes de la Junta de Vigilancia del Río Biobío.