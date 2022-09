Reactivan Secretaría de Evaluación de Residuos Domiciliarios ante eventual colapso de rellenos sanitarios

La activación de la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos del Biobío (SER Biobío) fue anunciada por autoridades de la zona como una de las medidas para abordar el complejo escenario a futuro debido al panorama actual de los rellenos sanitarios del Biobío.

La delegada presidencial de la región del Biobío Daniela Dresdner indicó que “este un problema que se está arrastrando hace muchos años, y nosotros acá lo que hemos decidido concretamente desde la Delegación Presidencial, desde la Seremi de Medio Ambiente, es hacernos cargo de este problema. Es un tema que se ha estado levantando por las urgencias que están instaladas, y lo que nosotros acá hemos propuesto en primer lugar es la reanudación de la Secretaría de Evaluación de Residuos que es en lo que ha estado la primera sesión en este momento”, precisó.

En esa línea comentó que “esta secretaría lo que busca justamente es resolver estos problemas, acá tenemos un problema en el corto plazo con los municipios que son los municipios de Hualpén y Talcahuano que van a dejar en un período corto de tener un lugar donde dejar los residuos, pero tenemos también un problema en el mediano plazo que tiene que ver con que en un año y medio más o dos años se acaba la capacidad de almacenar residuos para más comunas de nuestra región”, puntualizó.

A lo anterior agregó que “no podemos simplemente quedarnos con que vamos a construir cada vez más rellenos sanitarios, aquí hay que hacerse cargo de la producción de residuos de nuestra región y tenemos que empezar a aumentar la capacidad de reciclaje, a la capacidad de compostaje para poder ir reduciendo la cantidad de residuos que producimos, y por lo tanto, hacer un sistema que sea un sistema que sea capaz de aguantar esta cantidad de residuos”.

Al ser consultada sobre las acciones a corto plazo, la delegada regional comentó que “en el corto plazo acá se ha propuesto tener soluciones en un período de no más de tres semanas para los temas de los municipios que son los municipios que tienen alrededor de seis meses todavía para utilización de residuos, y eso tiene que ver con coordinaciones en distintas instancias como muy bien lo decía el alcalde Ortiz, sobre todo tiene que ver con un tema de Estado, el Estado completo tiene que hacerse cargo y para eso tenemos que coordinar las distintas instancias del estado que estamos acá en la región”.

“ES UNA SITUACIÓN COMPLICADA”

El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Concepción Álvaro Ortiz mostró su inquietud frente a este tema ambiental. Tras la reunión indicó que “nos vamos con la preocupación debido a que un tema al cual se le había puesto información, se le había puesto atención hace aproximadamente dos años y medio atrás, seguimos en lo mismo”.

En este punto agregó que “en este momento hay municipios de la región del Biobío que, en un par de meses más, no van a saber dónde ir a dejar los residuos domiciliarios, que en el caso de la comuna de Concepción, por ejemplo, nosotros producimos al año 100 mil toneladas de residuos domiciliarios que vamos a dejar al relleno sanitario de Semarc, relleno sanitario que tiene una vida útil máximo de dos años y si las comunas hermanas de Talcahuano y Hualpén, que dejaban su residuos domiciliarios en relleno Hidronor que ya en cinco seis meses más debería cerrar porque no tiene mayor capacidad para recibir residuos y esos residuos se van a Semarc, entonces ya no son dos años de vida útil, va a ser un año y medio”, enfatizó el edil.

A lo anterior comentó que “es una situación complicada donde no solamente lo monetario es relevante, porque acá se requiere una inversión del Estado, este tiene que ser un tema de Estado, se requiere una inversión estratosférica de plata y es una situación que no solamente se vive la región del Biobío sino que en diferentes regiones del país, y si no se aborda rápidamente, en algún momento también va a pasar a una crisis sanitaria”.

“ESTA SECRETARÍA NO HABÍA SESIONADO EN TRES AÑOS”

El seremi de Medio Ambiente, Óscar Reicher, en tanto, comentó que “los análisis ya están sobre la mesa con esta sesión que tuvimos de la Secretaría Ejecutiva de Residuos, la que no había sesionado hace tres años, hace tres años que no venía sesionando, y por eso en conversaciones también conjuntas con el Gobierno Regional y con los distintos seremis, hemos convocado esta instancia para, no solamente responder a la contingencia que por cierto debemos afrontar y ese fue el compromiso para poder elaborar un plan de acción concreto durante estas tres semanas, pero también poder afrontar las tareas que son de mediano y largo plazo”.

Junto con ello indicó que “aquí hay que pensar también en la cantidad de generación de residuos que se ejercen, la capacidad que existe instalada actualmente respecto de poder hacer valorización, reciclaje, compostaje que nos permita de esa manera ir bajando la cantidad de residuos que terminan en un relleno sanitario”.