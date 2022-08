Crecimiento de la vegetación por lluvias incrementa riesgo incendios forestales

Conaf llamó a la población que viva cerca de zonas de riesgo a revisar cortafuegos, limpiar los entornos alrededor de las casas y toda acción que evite la propagación del fuego de encenderse este.

El encargado del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región del Biobíom}, Héctor Sotom advirtió que las lluvias de invierno aumentan la cantidad de vegetación disponible en la temporada de verano y el riesgo de siniestros de ese tipo.

Por esta razón, dijeron que se encuentran trabajando en labores preventivas ante los posibles incendios que puedan ocurrir a futuro y llamaron a la comunidad a no relejar las medidas de prevención antes de eventuales emergencias de ese tipo.

Al ser consultado por diario La Tribuna sobre la materia, Héctor Sotop sostuvo que “efectivamente, si bien las lluvias invernales y la nieve en la cordillera ayudan a aumentar la cantidad de agua de la que se dispone como comunidad, también contribuye a un mayor crecimiento de la vegetación”.

El experto Conaf explicó que “sabemos que los incendios parten, en general, por lo que llamamos combustibles livianos, como las hierbas y pastizales, de las cuales muchas son estacionales”.

Añadió que “independiente de estas aguas que precipitan durante esta época, también viene una época estival o primaveral donde este tipo de vegetación, producto de su ciclo natural, comienza a secarse”. Estas condiciones “generan mayor cantidad de vegetación o combustible con las características necesarias para propagar algún incendio forestal”.

GESTIONES PREVENTIVAS

El encargado de la Protección Contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal adelantó que “el análisis que estamos haciendo con nuestra Unidad de Predicción y Análisis para el largo plazo indica que estas precipitaciones no se mantendrán, sino que por el contrario podría haber una escasez estacional de precipitaciones”. “Incluso podría haber una escasez estacional de precipitaciones hacia fines del año, terminando hacia fines de año con carencia de lluvias en algunos territorios”, el jefe en Biobío del departamento contra incendios de CONAF. Estas lluvias “no necesariamente significan que esta tranquilidad reciente implican que no tenemos que arbitrar las medidas necesarias para prevenir los incendios a futuro y también hacer obras de mitigación”, alertó Soto Ortiz. Entre las herramientas mencionadas para mitigar posibles incendios forestales que ocurran el jefe del departamento por la prevención de estos siniestros de la Corporación Nacional Forestal, este mencionó: “cortafuegos, limpieza de los entornos de las casas y todo aquello que contribuya a que, de ocurrir un incendio estos no se propaguen, afectando la vida o los bienes de las personas”.

“Lo que nosotros vemos son distintas acciones en el transcurso del tiempo. La vegetación hoy está bastante ‘verde’ y la posibilidad de que se encienda o arda es baja, pero en la medida que transcurra el tiempo esta pierde humedad, estando más disponible para quemarse”, explicó Héctor Soto Ortiz.

El encargado del departamento especializado de Conaf remarcó que “el tema de la limpieza nosotros lo empezaremos hacia octubre-noviembre, terminando hacia diciembre con la mantención de los cortafuegos. Ya hemos ejecutado uno directamente como Conaf y otros en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas”.

“Otros cortafuegos los hemos visto en coordinación con los municipios. Ahí hacemos un llamado a que las municipalidades realicen un trabajo local y que junto a nosotros identifiquen aquellos sectores de mayor riesgo”, dijo Héctor Soto Ortiz.

A través de esta labor esperan “poder focalizar un trabajo de limpieza y mantención. Pero no sacamos nada con que algunas instituciones públicas o privadas trabajen en la prevención y mitigación de los incendios forestales”, proyectó.

LLAMARON A LA COMUNIDAD

“La participación activa de la comunidad es muy relevante”, indicó el jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal de Biobío.

Soto Ortiz destacó lo importante que es la comunidad a la hora de “evitar que ocurran incendios mediante la prevención y que de ocurrir estos, con obras de mitigación, evitar que se propaguen, por lo tanto la limpieza del entorno es fundamental”.

“También organizarse con juntas de vecinos u otras organizaciones comunitarias, con quienes estamos dispuestos a colaborar en un trabajo conjunto es una posibilidad”, aclaró.

El especialista mencionó que “tenemos bastante fortalecido el Programa de Prevención de Incendios, e incluso todavía mantenemos un financiamiento del Gobierno Regional con un programa de prevención de incendios en zonas de interfaz, que va dirigido a las zonas donde confluye la parte urbana con la parte rural.