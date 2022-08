Explican la importancia de instalar pozos profundos de manera responsable

La representante del Comité Ambiental de Mulchén dijo que las solicitudes de parcelación recepcionadas por el SAG debieran ser revisadas por la DGA, en caso de que hubiera napas subterráneas o reservas de agua.

Una asesora del Comité Ambiental de Mulchén explicó que la excavación de pozos profundos para contar con agua arriesga secar las napas subterráneas de los sectores rurales donde se instalan estos, problemática que obliga a pensar en el correcto uso de estas reservas tanto donde se hacen parcelaciones como en predios de uso agrícola.

La técnico agrícola y estudiante de Ingeniería Agrícola, Karina Cabrera, dijo a diario La Tribuna que la instalación de los pozos profundos “impacta principalmente, independiente de donde esté, abusando del recurso hídrico y agotando las reservas de agua presentes en las napas de agua subterráneas. Además, si no se tiene derechos de agua se está robando agua”. “En el norte el robo de agua es común. Además, al hacer pozos se agotan las reservas de agua del territorio. Y volver a llenar una napa toma mucho tiempo”, indicó Cabrera. La técnico agrícola ejemplificó el problema con “lo que está pasando en el norte con ese socavón que se hizo. Lo más probable es que ahí hayan existido reservas de agua y que producto de los trabajos que se hicieron con la mina el agua se movió”. “Al haberse movido el agua quedó el espacio y el terreno cedió. Donde se extraiga agua este recurso se agota y después no vuelve a salir”, explicó la entrevistada.

LLAMAN A FISCALIZAR EL USO DE POZOS PARA CUIDAR EL RECURSO

La técnico agrícola reconoció que, a pesar de los problemas generados por la instalación de pozos profundos, “la gente de campo, en sectores rurales, muchas veces no tiene de dónde sacar agua y tienen que hacerlo. Pero hay un vacío grande. La DGA (Dirección General de Aguas), que se tiene que encargar de la supervisión del recurso hídrico, deja muchos vacíos”. “Por ejemplo, en Mulchén, a fines del año pasado empezaron a hacer un loteo en el sector de Los Boldos. Hicieron parcelaciones, con alrededor de 70 parcelas y todas esas van a tener pozos profundos”, graficó Karina Cabrera. La técnico en materia del agro dijo que “lo que hizo el dueño de esos terrenos fue hacer zanjas para secar el terreno, porque había un humedal y él está vendiendo los terrenos diciendo que son aptos para construir y que se pueden hacer pozos profundos y que va a haber agua”. “De partida ya secó el terreno, para tener agua la gente va a tener que hacer pozos muy profundos, secando alrededor de 100 hectáreas por completo”, analizó Cabrera.

“La gente que se dedica a la pequeña producción agrícola en ese sector, que tiene pozos, ya en marzo de este año no tenía agua, entonces se debería evitar las parcelaciones irregulares”, llamó la entrevistada. Karina Cabrera agregó que “la DGA debiera supervisar más, aprovechar esa agua en proyectos de Agua Potable Rural y asegurar que sea para poblaciones que la utilicen como un recurso básico necesario”. “Es difícil abordar este problema, porque si en una comunidad, de 20 o 30 casas, no se tiene otro lugar de donde obtener agua, te vez obligado a intervenir una napa para poder contar con agua para esas personas”, consideró Cabrera. La también asesora del Comité Ambiental de Mulchén dijo que “si se está hablando de un productor agrícola que le faltó agua porque no tiene más acciones o el canal no le da más es un caso distinto”. “Cuando se instalan pozos profundos, además a veces se destinan a los desechos humanos, contaminando las reservas de agua”, agregó la técnico agrícola.

ACUSAN VACÍO LEGAL A LA HORA DE INSTALAR POZOS PROFUNDOS

Karina Cabrera indicó que “no solamente se está sacando agua, sino que se le agrega orina, fecas y finalmente desechos directamente a la tierra, porque mucha gente no se toma el tiempo de hacer una fosa como corresponde”. “El tema de las parcelaciones hoy en día ha estado complicando el panorama. El SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) es el que más podría opinar sobre las parcelaciones y no lo hace”, observó la asesora del Comité Ambiental de Mulchén. Cabrera precisó que “al recibir las solicitudes de parcelación, el SAG no le dice a la DGA que vean si donde se hará esa parcelación hay napas subterráneas o reservas de agua”. “Los sistemas que se instalarán para extraer las aguas o dónde se pondrán los desechos humanos en casos de 20 o 30 parcelas implican 70 baños aproximadamente, lo que demuestra el vacío presente”, detalló la técnico agrícola. Karina Cabrera añadió que “los organismos del Estado que deben supervisar esto no lo hacen”.