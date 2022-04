Nuevo Código de Aguas fue bien valorado por asociaciones de canalistas de Biobío

Las juntas de vigilancia tendrán que perfeccionar los derechos de aprovechamiento de sus agricultores para cumplir con las nuevas condiciones en los plazos fijados por la ley.

Las asociaciones de canalistas de Biobío-Negrete y del Laja hicieron una positiva evaluación de los cambios incorporados al Código de Aguas, en tanto apuntan a proteger el suministro del recurso para el consumo humano, aunque la nueva condición de caducidad de los derechos de uso pondría en riesgo la mantención de los mismos en el tiempo de no cumplir con los procesos de inscripción en el tiempo establecido por la ley.

El gerente de la Asociación de Canalistas Biobío-Negrete, Juan Vallejos, dijo a diario La Tribuna que “en general, las modificaciones apuntan a asegurar el abastecimiento de agua para la población, medida que valoramos de forma positiva”.

A su juicio, “es una condición y un accionar que las organizaciones han tenido desde siempre, antes de que se promulgara esta ley las organizaciones de usuarios, en especial las juntas de vigilancia a nivel nacional, han procurado priorizar siempre el consumo humano, así que el que esto quede ratificado en el Código de Aguas nos parece bien, lo lógico es que el consumo humano sea el primero en abordarse”.

LOS DESAFÍOS PARA LOS REGANTES

Vallejos agregó que “lo otro novedoso Y que esperamos que no traiga problemas es que hoy van a existir dos tipos de derechos: los antiguos que van a seguir siendo derechos de aprovechamiento a perpetuidad, y los nuevos derechos, que van a ser concesiones a 30 años, que trae elementos nuevos a la gestión de los recursos”.

Detalló que “habrán algunos derechos que van a ser más temporales que otros y se tendrá que ver de qué manera se comporta, aunque en general los derechos de los regantes son derechos muy antiguos, que están siempre en uso y que no debieran sufrir mayor problema con esta legislación”.

El representante de la Asociación de Canalistas Biobío-Negrete indicó que “el Código se pronuncia principalmente sobre los derechos e incorpora algunas condiciones de caducidad, lo que representa un mayor riesgo para los titulares de los derechos”.

Para Vallejos, no inscribir ni registrar y hacer uso adecuado de los derechos en los catastros, “pone en riesgo al titular de perder sus derechos de aprovechamiento, condición nueva frente a la cual las organizaciones tenemos que tomar precauciones, apoyar a los usuarios, que si bien siempre están haciendo uso de sus derechos, deben mantenerlos debidamente registrados y así estar tranquilos frente a cualquier novedad futura que pudiera haber en materia de expropiaciones o algún tipo de caducidad”.

Dicho apoyo “es algo que contempla la ley como una de las misiones de las juntas de vigilancia, donde éstas serán las llamadas a hacer el perfeccionamiento masivo de los derechos, porque la única forma de lograr, dentro del plazo que otorga la ley, la inscripción y el perfeccionamiento de los derechos, es realizarlo de forma masiva”, explicó Juan Vallejos.

El gerente de la Asociación de Canalistas de Biobío-Negrete adelantó que “habrá que ser creativo para cumplir con estos plazos, pero sin duda es una misión que deben realizar las juntas de vigilancia y a través de estas organizaciones mayores, las asociaciones de regantes vamos a tener que apoyar a nuestros usuarios regantes para que tengan todos sus derechos debidamente registrados”.

MEJOR REGULACIÓN DEL RECURSO

El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, dijo que la actualización del Código de Aguas de Chile “satisface todos los requerimientos relacionados con el caudal ecológico designado y se reconoce además que cada zona del país (norte, central y sur) es diferente”.

Además, añadió, “establece que se trabajará por cuencas, impide la especulación que antes no estaba prohibida, ya que a todos los derechos no usados se les cobrará una patente bastante cara, que de no pagarse caduca el derecho, en general son mejoras con respecto al antiguo código y todos los reglamentos”.

En el caso del agua utilizada por canalistas, Guzmán valoró el que la nueva normativa hídrica “entrega mucho mayor seguridad en la disponibilidad proporcional de las aguas dentro de cada cuenca, permite la incorporación de las juntas de vigilancia como organismos reguladores del recurso y entrega mayor certeza, regulando de mejor manera el recurso”. Respecto al aporte del texto renovado en materia del déficit hídrico que aqueja a la región y al país, Patricio Guzmán explicó que “si bien regula la situación de mejor manera, la solución a este problema es invertir en almacenamiento de agua y mejoras en la conducción, que tienen que ver con inversión para avanzar en aseguramiento hídrico para el futuro”.