Grupo radical de la zona sería responsable de atentado en Santa Bárbara

Un nuevo hecho de violencia y atentado incendiario se registró la madrugada de este jueves en la comuna de Santa Bárbara, afectando una faena forestal y destruyendo un total de cuatro maquinarias, sin dejar trabajadores lesionados producto de este hecho.

Mientras desde la Delegación Presidencial Provincial se confirmó que se tomó contacto con los afectados y se encontró un lienzo con la consigna “Fuera Boric”, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales BIPE de la PDI dio a conocer que se trataría de un “grupo radical de la zona”.

Parlamentarios del distrito 21, en tanto, exigieron dar un paso más en el combate contra el terrorismo en la zona y analizar la implementación de un “Estado de Sitio”.

LOS PRIMEROS ANTECEDENTES DEL ATENTADO TERRORISTA

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara Cristian Faúndez entregó detalles de las labores que se realizaron durante la madrugada del jueves,

tras el llamado de alerta “a eso de las dos y media de la mañana se nos informa por personal de una empresa contratista de Forestal Mininco, quienes estaban realizando labores forestales en el Fundo La Suerte en la comuna de Santa Bárbara, que habían cuatro maquinarias que fueron incendiadas, por lo cual se concurre al lugar conforme al protocolo”.

En esa línea agregó que “siempre que hay este tipo de hechos que podrían tener características de un atentado, solicitamos la presencia de Carabineros, y se nos informa que Carabineros ya está en el lugar, por lo que llegamos al sector y se evidenció un total de cuatro maquinarias que estaban en llamas”.

A lo anterior acotó que “se procede a la extinción del fuego, labores que se desarrollaron hasta eso de las cinco y media de la mañana. Durante el transcurso de la mañana llegaron efectivos del Ejército mientras realizábamos labores de extinción”.

EVALUACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES

La delegada presidencial de la provincia de Biobío Paulina Purrán se refirió al nuevo hecho de violencia y ataque incendiario registrado la madrugada de este jueves. Indicó que “lamentablemente debemos informar de un ataque incendiario a maquinaria forestal que se produjo en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Biobío, durante esta noche alrededor de las tres de la mañana. Carabineros se presentó en el fundo La Suerte ubicado en la ruta Q-61 donde se estaban quemando cuatro maquinarias usadas para faenas forestales”.

En esa línea expresó que “debemos aclarar que ningún trabajador fue lesionado, e igualmente nuestro equipo de la Delegación Presidencial ya está tomando contacto con los posibles afectados durante esta mañana para incluirlos inmediatamente en el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural que desarrollamos junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito”.

En relación a este nuevo hecho de violencia, Paulina Purrán comentó que “como gobierno condenamos este atentado y cualquier hecho de violencia que se de en nuestra sociedad. En este caso, la fiscalía instruyó los procedimientos correspondientes a la Policía de Investigaciones”.

A lo anterior agregó que “los equipos jurídicos de Gobierno ya están evaluando las acciones correspondientes, ya que se encontró un lienzo adjudicatorio de este atentado. Queremos recalcar profundamente el compromiso y el esfuerzo que tenemos depositado en el Plan Buen Vivir que abarca una amplitud de aristas para un enfoque de diversidad cultural y ambiental, y en donde también se está fortaleciendo la inversión en seguridad pública. Precisamente allí es donde seguiremos trabajando con toda nuestra fuerza para poder encontrar soluciones duraderas”, finalizó.

Paulina Purrán

LAS EVIDENCIAS

En el lugar del ataque en Santa Bárbara, el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales -BIPE- de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, subprefecto Daniel León, entregó detalles de las primeras pericias en el predio. Manifestó que se trataría de la acción de un “grupo radical de la zona”.

En particular comentó que “detectives de nuestra brigada en compañía del Laboratorio de Criminalística de la ciudad de Concepción trabajaron en el sitio del suceso por un delito de atentado incendiario, en un hecho ocurrido en la madrugada del día de hoy (jueves)”.

Según informó el subprefecto León, “sujetos desconocidos ingresaron a una faena forestal, procediendo a quemar cuatro de estas maquinarias. Se logró levantar evidencia respecto a un lienzo que reivindica el hecho, y se trataría de un grupo radical de la zona”.

“LAMENTAMOS QUE SIGAN HABIENDO HECHOS DE ESTA NATURALEZA”

El alcalde de Santa Bárbara Daniel Salamanca mostró su preocupación frente a este nuevo hecho de violencia, y que se suma a la quema de una camioneta tras un robo registrado en la comuna, además de otro ataque incendiario registrado en el mes de agosto del año 2021.

Según los datos entregados por la autoridad comunal, “aproximadamente a las dos y media de la madrugada del día de hoy (jueves) hubo un atentado incendiario en una faena de cosecha en fundo Hijuela La Suerte, cercano a puente colgante camino a Los Notros, en el sector Las Quinientas por la ruta Q-61-R camino a Ralco, a la altura del kilómetro 24”. En ese lugar, desconocidos quemaron cuatro maquinarias, de ellas, tres bulldozer y un tractor oruga, “por lo que consultada la empresa CMPC, corresponde a una subcontratista de la empresa denominada forestal Cima que prestaba servicios a CMPC”.

En esa línea precisó que “en el lugar se encontraron lienzos (…) pero lo fundamental es que no resultó nadie lesionado y no hubo ninguna situación que lamentar con respecto a personas que estuvieran en el lugar, pues lo que me señalaban desde forestal Mininco es que algunas maquinarias quedaron en panne y por eso no habían sido retiradas en su oportunidad”.

Junto con ello, el alcalde Salamanca indicó que “lamentamos que sigan habiendo hechos de esta naturaleza en este territorio en la comuna de Santa Bárbara. Esta es ya la tercera acción de este tipo que se está realizando, y que indudablemente afecta la tranquilidad y la seguridad en toda la comuna de Santa Bárbara”.

Daniel Salamanca

“EL ESTADO DE SITIO DEBE EVALUARSE”

La diputada del distrito 21 Flor Weisse solicitó analizar la implementación de un “Estado de Sitio” en la Macrozona Sur: “Mientras el Presidente visita La Araucanía con un gran contingente de seguridad, en la provincia de Arauco y Biobío siguen los atentados terroristas, hoy en la comuna de Santa Bárbara, fundo La Suerte, un atentado que deja a 20 familias sin sustento”.

En esa línea expresó que “hoy el Estado de Excepción con freno de mano no funciona, se tiene que copar todo el territorio y no sólo las rutas porque los ataques terroristas están ocurriendo en otros espacios. El Estado de Sitio debe evaluarse, hoy día es necesario escalar un paso más en poner freno a la violencia y el terrorismo”, finalizó.

Flor Weisse

HECHOS DE VIOLENCIA ANTERIORES EN SANTA BÁRBARA

Este ataque incendiario se suma a otros hechos similares ocurridos en esta comuna de la provincia de Biobío, como lo registrado el pasado 28 de agosto de 2021, cuando encapuchados llegaron hasta un predio perteneciente a Forestal Mininco ubicado a 35 kilómetros de Santa Bárbara, done quemaron cinco maquinarias forestales, dos camiones y un contanier, y donde dejaron un lienzo reivindicatorio.

Además, el pasado 5 de abril de este año, desconocidos incendiaron parte de la medialuna del Club de Rodeo de la comuna, mientras que el pasado 13 de octubre en el camino al sector de Lipil, un grupo de sujetos a rostro cubierto interceptaron un vehículo perteneciente a una empresa forestal, golpeando al conductor al que a viva fuerza, lo obligaron a bajar para luego quemar el vehículo y escapar en dirección desconocida, llegando posteriormente al lugar personal de carabineros del sector de Villucura.