Comunidad deportiva celebra la construcción del nuevo Estadio para Los Ángeles.

Era la noticia que todos esperaban después de tanto silencio y postergaciones, finalmente se da el vamos a la edificación del nuevo recinto deportivo para Los Ángeles y provincia de Bío Bío.

Los distintos actores deportivos no tardaron en expresar su satisfacción por la noticia. Así, por ejemplo, el presidente de la Anfa Bío Bío, Ricardo Hernández expresó a La Tribuna que ello es la concreción de un largo sueño, de un anhelo no tan solo para los deportistas, sino que para toda la comunidad…” Mi sueño que tenía de ver grandes espectáculos deportivos, se hará realidad. Ya me veo sentado en una butaca viendo un Nacional de Fútbol amateur, o presenciando un partido de Iberia o de la Selección Chilena…en fin estoy muy contento”.

Agregó, además, que como había indicado, la Caravana, programada para el 29 de octubre no se suspenderá, al contrario, será una fiesta para celebrar esta buena noticia.