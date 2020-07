Académico angelino analiza proyecto sobre el retiro de fondos de las AFP

El académico de al Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, director de la Escuela de Ciencias y Tecnologías abordó distintos aspectos relacionados con el proyecto que permite el 10% del retiro de fondos de AFP.

En este sentido, se recordó que el viernes 17, se inició en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la revisión del proyecto de ley sobre retiro parcial de fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las AFP, previa aprobación de dicho proyecto de ley, en la Cámara de Diputados, en el primer trámite legislativo.

“Es importante destacar que se inicia el análisis en esta Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde siempre ha imperado un mayor grado de seriedad y responsabilidad al estudiar los efectos que una ley, en estudio, podría tener en muchos aspectos del quehacer del país, siendo uno de ellos y tal vez el más importante en la actualidad -con pandemia de por medio-, la situación económica del país, el nivel de estabilidad institucional, que es clave para mantener y atraer la inversión extranjera. Nunca debe dejar de considerarse que todos los parlamentarios, al asumir el cargo en representación de la ciudadanía, juran ante Dios, respetar la Constitución y las Leyes” subraya el académico.

Agrega “este proyecto de ley, contemplaba un Fondo Colectivo Solidario, aportado por el Estado y los empleadores, que permitiría a futuro, recomponer en la Cuenta de Capitalización Individual, los montos que éste haya decidido retirar este año, si optara por ésta alternativa, una vez que la ley definitiva le permitiera hacerlo”.

El académico angelino cita que “dicho Fondo Colectivo Solidario, se rechazó en la Cámara de Diputados. Como dicho fondo requería recursos del Estado, era necesario que el Poder Ejecutivo patrocinara dicho proyecto de ley. Por esta razón, se inicia en el Senado su análisis de constitucionalidad”. En este sentido menciona que “ya en la primera reunión de ayer, el Ministro de Hacienda, que estaba invitado por razones obvias, explicó con muchos detalles que el proyecto aprobado carecía de un mayor análisis desde el punto de vista tributario, aunque la Cámara de Diputados aprobó que el eventual retiro parcial, estuviera exento de impuestos. Hoy tanto parlamentarios como expertos hablan de la llamada bicicleta tributaria, que se generaría si dicho proyecto se aprobara tal como salió desde la Cámara Baja del Parlamento”.

También llama la atención del docente universitario situaciones que se evidencian en la cámara alta, “ya un senador de la oposición, Ricardo Lagos Weber, expresó que en la sesión del lunes 20, presentará una indicación, que pondrá serias trabas al retiro que pudieran hacer los más ricos del país, que estarían retirando fondos ahorrados en su AFP, para depositarlos en cuentas APV, que también tiene franquicias tributarias en la actualidad”. En palabras del ministro de Hacienda, que hace suyas el Senador Lagos Weber, los afiliados de mayores ingresos se beneficiarían doblemente perjudicando las escuálidas arcas fiscales en un monto cercano a los US$ 700 millones, sólo considerando que el

retiro parcial estaría exento de impuestos”.

En lo inmediato, la próxima semana debiese ser crucial para la reforma constitucional, “lo que partió como una idea para la clase media, que no recibe ayudas del Estado ni del sector privado para que tuviera acceso a recursos frescos para sanear en parte su difícil situación actual; ya está perdiendo su razón de ser, pues se analiza ahora que no toda la clase media tiene derecho a retirar parte de sus propios fondos, hasta están en análisis los topes ya aprobados: mínimo de 35 UF y máximo de 150 UF. Mientras más perdure la incertidumbre, los fondos acumulados van disminuyendo pues el principal índice accionario de la Bolsa de Comercio en Chile -el IPSA-, ya ha cerrado en negativo tanto el miércoles 15 (-3,31%), como el viernes 17 de julio (-3,11%). Juzguen ustedes estimados lectores y estimadas lectoras, sobre el estado actual del proyecto”.