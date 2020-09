Laja: Vecinos de villa Las Almendras recibieron sus títulos de dominio tras 18 años de espera

A veces los sueños tardan en llegar, pero cuando se logran, no hay nada que saque la felicidad, ni siquiera esos malos momentos donde se pensó que no se alcanzarían.



Una historia como esa es la que vivieron las familias de la villa Las Almendras en Laja, pues su búsqueda de la casa propia comenzó el año 2002 y solo se concretó, completamente en 2020, gracias al trabajo de las autoridades locales que llevaron la demanda de los vecinos a las regionales y nacionales.



Así y luego que en 2014 todo estaba construido y las casas listas para ser habitadas, pero no se pudo hacer la recepción, porque faltaba una planta de tratamiento de aguas servidas.



LAS JUGADAS DEL ALCALDE



Vladimir Fica llegó a la alcaldía de Laja y conoció el problema de sus vecinos. De inmediato comenzó las gestiones con el entonces seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, Emilio Amstrong, a quien recordó en la ceremonia de entrega de títulos de dominio.



“Es una gran noticia, 18 años de espera, más de 6 años que estas casas estuvieron abandonadas, sin respuestas, por lo que es necesario agradecer al seremi de Vivienda y Urbanismo por confiar en nosotros y en que era importante y necesario dar solución a estas viviendas y hoy se construyó la planta de tratamientos de aguas servidas” dijo el alcalde.



A la vez y tal como ha sido la tónica en estos procesos, Fica también felicitó el esfuerzo contante de los dirigentes, que en definitiva son los que guían el trabajo para poder concretar el sueño de todos sus representados, y el suyo, por supuesto.



Así entonces, las felicitaciones fueron personificadas en la presidenta de los vecinos, Nancy Sanhueza.



“Todos los vecinos acá, al menos los que los recibimos estamos bien contentos, contentas. Es un logro de muchos años, una lucha constante que fue para nosotros como directiva, pero ahora ya es algo de nosotros, así que bien y todos muy contentos”, relató feliz Sanhueza.



LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO



El gobernador de Biobío, Ignacio Fica sabe y conoce todos los problemas que vivieron los habitantes de la villa Las Almendras, desde el inicio del Comité.



“Tengo la posibilidad de conocer esta historia desde el año 2012 donde estas familias estuvieron luchando, justamente para poder tener su casa propia”.

En su relato, agregó que “posterior a eso hubo varios inconvenientes, lo que dificultó que estas familias pudieran llegar a este hermoso lugar que hoy ya es algo concreto”.



Entonces y tras la entrega de los títulos, Ignacio Fica recordó: “Hace unos meses fuimos parte de la inauguración y hoy ya tenemos la posibilidad concreta de entregar las escrituras de cada una de estas viviendas, por lo tanto, un tremendo hito y un tremendo avance”.



En tanto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, James Argo también repasó las historias.



“Esta fue una pelea difícil hubo distintos inconvenientes, pero la buena noticia es que logramos avanzar con las viviendas, logramos avanzar con la recepción de las viviendas y especialmente, entregando las escrituras que acreditan que las personas son dueñas de su propiedad que esto, que tanto los ha costado, el día de mañana va a quedar para sus hijos, para sus nietos y van a poder también hacer las mejoras que estimen”, cerro Argo.



OTRAS BUENAS NOTICIAS



Además la comuna papelera recibió otras buenas noticias relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en temas de pavimentos participativos, actividades con “Quiero mi barrio” y la adjudicación de subsidios de integración para viviendas sociales.