Practicantes del rodeo declaran sentirse respaldados tras dichos del ministro de Agricultura

Los protocolos de cuidado de los animales que participan de distintos eventos, como el rodeo o carreras de perros, siguen estrictas normas que aseguran el cuidado y bienestar de estos.

El presidente de la Asociación de Rodeo de Biobío, Javier Pezoa Gallegos, valoró positivamente los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien llamó a no comparar “el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan los animales”.

Desde la agrupación corralera afirmaron que los protocolos deportivos de cuidado animal obedecen a exigentes estándares y que las declaraciones de la autoridad traen confianza al sector.

En conversación con diario La Tribuna, el representante del rodeo chileno practicado en Biobío, sostuvo que “después del resultado del Plebiscito de Salida constitucional, donde ganó por amplia mayoría el Rechazo, se vio que el pueblo chileno está consciente de lo que quiere para su futuro”.

Según la apreciación del dirigente, “con las declaraciones del ministro toma más fuerza todo el mundo de las tradiciones, el folclore nacional y la vida rural. Lo que dijo nos hace sentir más respaldados y nos da un nuevo aire para seguir practicando deportes nacionales como el rodeo”.

RODEOS DIECIOCHEROS

Sobre lo que fueron las actividades realizadas durante las pasadas Fiestas Patrias, el corralero valoró que “Chile está consciente de que cada pueblo o nación tiene sus tradiciones y su cultura”.

El vocero del conjunto huaso indicó que ha logrado observar que “la gente cada vez está más empapada de la cultura chilena, y esto realmente es lo que hace que los chilenos sean chilenos. Así como Argentina tiene su gaucho, nosotros tenemos el huaso. Gracias a que la pandemia además está yendo en retirada, la gente pudo volver a unirse alrededor de las Fiestas Patrias y celebrarlas como corresponde. Creo que este año fueron Fiestas Patrias que toda la gente disfrutó”.

Respecto a las declaraciones del ministro sobre la importancia de mantener y proteger las costumbres y tradiciones nacionales, Javier Pezoa comentó que “hoy en día hay bastante apoyo en lo que respecta al rodeo. Se gestionan distintos aspectos de su organización con las municipalidades, por ejemplo, y las palabras del ministro son un gran incentivo para mantener nuestras tradiciones y cultivarlas aún más”.

Sobre las condiciones para poder realizar el rodeo organizado por la Asociación de Rodeo de Biobío durante las Fiestas Patrias, dijo que “teníamos organizadas actividades para el 18 de septiembre, con un rodeo, pero debido a las condiciones del clima decidimos suspenderlo y retomarlo este fin de semana”.

BIENESTAR ANIMAL

En relación a eventos que pudieran interrumpir el normal funcionamiento de los rodeos, como protestas de grupos animalistas o anti-rodeo, el dirigente agradeció el “no haber tenido problemas en esta zona. Cada año se ve que en esta época es cuando aparecen los animalistas y después no se ven más”.

Agregó que “siempre he dicho que más animalistas que los activistas que están en contra del rodeo somos nosotros, que vivimos en torno a los animales, preocupándonos de su bienestar por sobre todo”.

Javier Pezoa proyectó que “cada vez será menos problema para nosotros, porque como Federación de Rodeo hemos dado a conocer nuestras prácticas de bienestar animal, que están muy bien hechas y las cumplimos a rajatabla”. Dichas medidas “vienen de un tiempo atrás, si bien tuvimos que preocuparnos de visibilizarlas un poco más, pero nuestras prácticas de bienestar animal ya las teníamos formadas”. Finalmente, explicó que “como los animalistas estaban trabajando en contra nuestra las mostramos, pero estas vienen de mucho antes, realmente existen y cualquiera que vaya a la casa de un corralero o de una persona que críe perros galgos, verá que estos animales son parte de la familia”.