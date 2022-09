Angelina que participó del Miss Teen Chile valoró la importancia de los concursos de belleza nacionales

El mundo del modelaje asustaba a Makarenna al mismo tiempo que le interesaba, porque era un mundo nuevo y que la exponía mucho al escrutinio público.

Una participante del Miss Teen Chile de la ciudad de Los Ángeles contó sobre cómo el estar en el certamen de belleza la ha ayudado a superar su propia timidez, aparte de darle el espacio para invitar también a otras jóvenes de la comuna a darse la oportunidad de concursar, tomando la instancia como una de auto-superación y desarrollo personal.

La concursante del Miss Teen Chile y representante de la comuna de Los Ángeles en este, Makarenna Torres, contó a diario La Tribuna que “desde muy pequeña siempre me gustó el modelaje y siempre estuve pendiente de las páginas sobre este tipo de eventos para poder participar. Este será mi primer concurso y eso es muy emocionante”. “Yo soy modelo de Productora Urenda, que me apoya con la participación, pero todo ha sido mi propia iniciativa”, contó la joven angelina. Respecto al Miss Teen Chile, Torres explicó que “este concurso se enfoca en incentivar a las adolescentes y niñas a que se atrevan a cumplir sus sueños y que luchen siempre por ellos”. El foco también es abrir los espacios necesarios para que las modelos que inician en el rubro tengan la posibilidad de mostrarse antes de participar en concursos destinados a jóvenes de más edad.

PARTICIPANTE QUIERE DEMOSTRAR QUE TODOS PUEDEN SUPERARSE

Makarenna Torres recién está comenzando en el mundo del modelaje, sin embargo, tiene claro qué es lo que ella quiere conseguir: “mi propósito en este concurso es demostrar a todas las adolescentes y niñas que con esfuerzo y perseverancia se puede cumplir cualquier sueño”. La joven modelo tiene 16 años y ya participa del Miss Teen Chile, lo que le ha demostrado que esa máxima de vida puede vivirse y mantenerse. “Desde muy pequeña me gustaba el mundo del modelaje, pero también me daba miedo porque la exposición es mucha y es algo nuevo, pero después de haber entrado a este mundo mi visión cambió. El nerviosismo cambio por emoción”, detalló la participante del Miss Teen Chile 2022. De hecho, reconoció que “el modelaje me ha ayudado mucho con mi personalidad”. “Yo era muy tímida y gracias a esto he podido dejar esa timidez de lado”, valoró la angelina.

Sobre lo que la candidata al Miss Teen Chile ha visto, hace falta potenciar en la ciudad de Los Ángeles, la joven abordó el mismo tema que la llevó a querer participar: “Me gustaría mucho ayudar a la gente de la comuna, en especial a las niñas de aquí”. Esto se debe a que Makarenna Torres ha observado que “en general, a las modelos que venimos de esta comuna nos tienden a tirar para abajo. Creen que no podremos prosperar tanto”. Si bien la joven representante de la capital provincial es la prueba de que esta concepción está errada, la candidata a Miss Teen Chile ha debido hacer esfuerzos mayores que las otras competidoras de urbes nacionales más grandes en tamaño. Esto incluso hace más difícil a la participante contar con marcas que la apoyen, así como se da a nivel nacional en el caso de otras modelos en Chile.

EL NUEVO ENFOQUE QUE SE LE HA DADO A LOS “MISS” EN EL MUNDO

Cabe recordar que el concurso Miss Teen Chile es un concurso llevado a cabo por la organización de Miss Chile donde participan jóvenes de todo el país. El certamen, al igual que los otros dependientes a nivel nacional de la organización internacional del Miss Mundo, busca romper con los estereotipos de que las concursantes sean lindas solo por dentro. Busca promover el amor propio, la preocupación por el bienestar y la salud mental tanto a nivel personal como del colectivo representado por las distintas modelos en sus respectivas categorías. La organización del Miss en el país destaca también su rol social. En cada concurso de belleza patrocinado por la organización de Miss Universo en Chile, se trabaja en conjunto con una fundación de la región, para poder ayudar, a través de la exposición que permiten los concursos de belleza, con la causa que promuevan.