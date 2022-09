Defensores de tradiciones chilenas valoran dichos de ministro de Agricultura sobre el rodeo

Luego de las declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, donde llamó a no comparar “el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí, no se matan los animales”.

Varias fundaciones y grupos promotores de estas tradiciones chilenas se mostraron agradecidos de las palabras del secretario de Estado.

El presidente de la Ferochi, Guillermo Trivelli, opinó: “Esto nos va a dar valentía a todos. A autoridades que protegen la tierra, las tradiciones, el folclor y la bandera chilena hay que apoyarlas”.

Óscar Núñez, del movimiento Soy del Campo, planteó: “estamos contentos, la verdad esperábamos que hubiera coherencia y que el Gobierno mantuviese las promesas que nos había hecho”.

Susana Gaete, presidenta de la Fundación Multicultural por el Campo, reconoció que están “muy contentos por las palabras del ministro, ya que en estas fechas se sufren muchos ataques a varias actividades relacionados con el campo y los animales, pero los apoyos financieros se deben concretar, para el desarrollo de muchas actividades que tienen que ver con cultura, trabajo, deporte, todo relacionado con el campo y nuestros animales. Estamos muy contentos por el apoyo que nos ha entregado el Gobierno y las palabras del ministro fueron súper potentes. Ojalá no quedemos en el olvido”.