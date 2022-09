Fonderos angelinos aseguran: “No subiremos los precios”

Los insumos que requieren los ramaderos han aumentado considerablemente su precio, alcanzando incluso valores del doble o triple de los precios que se pagaban en años anteriores.

Una representante de los organizadores de fondas dieciocheras en Los Ángeles dijo que el aumento en el costo de los distintos insumos utilizados por parte de los locatarios para organizar los eventos podría llegar a generar pérdidas económicas para ellos. A pesar de lo anterior, ya se ha valorado el retorno a la presencialidad de estas instancias de celebración patria tanto desde la corporación edilicia como desde los mismos oferentes de los productos y comercializados en los locales instalados en la ciudad.

La presidenta del Sindicato de Ramaderos de Los Ángeles, Marcela Abarzúa, contó a diario La Tribuna que “ya nos hemos reunido con la Municipalidad y la delegada presidencial Paulina Purrán, organizando cómo vamos a mantener las condiciones sanitarias para cuidarnos”. “Seis ramadas tendremos en Los Ángeles, donde por local trabajan alrededor de 15 personas. Nosotros somos parte de un sindicato con más de 120 socios, pero con el paso del tiempo se fueron bajando personas”, dijo Abarzua. La vocera de los ramaderos angelinos indicó que luego de este proceso, “quedamos solamente 10 en el área de las ramadas. Además hay otros socios, que son los palomeros, artesanos y los de los juegos y ellos van todos”. “Este año, las grandes cadenas de supermercados se han pasado, vendiendo los distintos insumos que ocupamos para vender, que han duplicado e incluso triplicado sus precios”, criticó la ramadera angelina.

AUMENTO DEL COSTO DE LA VIDA COMPLICA RENTABILIDAD DE FONDAS

Marcela Abarzúa explicó que “hemos tenido que ir todos los días al supermercado para poder comprar de a poco, porque además venden los kilos de carne, por ejemplo, de a tres o cuatro kilos”. “Nuestra clientela nos acompaña todos los años y no nos preocupan los precios que nosotros tenemos que pagar, sino los que tendrán que pagar los clientes”, adelantó la representante de los locatarios de las ramadas en la capital provincial de Biobío. La presidenta de los organizadores de las fiestas típicas chilenas agregó que “una de las cosas que nos perjudicó fue que tanta gente no quisiera trabajar por el miedo a no obtener rentas. Quienes nos arriesgamos queremos creer que nos va a ir bien y que no pasará nada malo”. “Nosotros esperamos que la gente concurra, porque no subiremos los precios. Por ejemplo, los anticuchos valían 2.500 el año pasado, este valdrán 3.000. El terremoto valía 2.500 y eso se mantendrá dentro de ese rango”, detalló la dirigente de los trabajadores del festejo típico.

“Queremos que la gente nos apoye. Los precios van a ser similares a los precios del 2019”, agregó la ramadera. También se han preocupado de las condiciones de seguridad en los recintos: “ya tuvimos reunión con Carabineros y con la delegada presidencial. Este año la seguridad va a ser doble, porque normalmente trabajamos con una garita de Carabineros dentro de las ramadas”, explicó Abarzúa. Al mismo tiempo detalló que “en esta garita de Carabineros puede haber 40 o 50 funcionarios por día. Aparte de esto se suma la PDI. Este año nos van a dar el doble de respaldo, por la situación que se vive en Los Ángeles”, dijo refiriéndose al complejo panorama en lo relativo a seguridad. Debido a esto, Marcela Abarzúa agradeció “a la Municipalidad de Los Ángeles y a la Delegación, que han acogido nuestros requerimientos”. Cabe mencionar que el alcalde de Los Ángeles ya había anunciado, la semana pasada, el programa oficial de Fiestas Patrias 2022.

VALORAN POSITIVAMENTE EL RETORNO A ACTIVIDADES DIECIOCHERAS

Las actividades en la comuna, que incluyen fondas familiares y el regreso de desfiles comunitarios en diversos sectores, entre otras actividades que no se habían realizado después de dos años de suspensión fueron confirmadas por la jefa de gabinete de la municipalidad de Los Ángeles, María Jesús Sandoval, quien dijo que “el tema de las ramadas (…) se van a realizar desde el 15 de septiembre (…) en conjunto con la Agrupación de Ramaderos”. La vocera municipal agregó que el conjunto de quienes realizan estas actividades en la ciudad “saben que deben tener su autorización y los protocolos que la Seremi indica para este tipo de actividades y estamos en coordinación con ellos”. El concejal José Salcedo enfatizó que la vuelta de este tipo de eventos en Los Ángeles incorpora “muchas cosas que, por ejemplo, por temas de pandemia no se estaban haciendo, como es el caso de las fondas, y hoy día se está retomando la actividad del rally también es algo relevante, y así también un día de actividades junto a la gente para abordar temas de seguridad”.