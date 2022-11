Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de cierre de los proyectos de Empresa Periodística Biobío Ltda., financiados con gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, y el Consejo Regional.

Se trata de “Mujeres de Impacto” y “Potenciando el Ecosistema de Emprendimiento en Biobío”, dos programas que fueron transmitidos por radio San Cristóbal y las plataformas de diario La Tribuna, siendo ejecutados por equipos liderados por Claudia Fuentes, directora de diario La Tribuna y Claudia Robles, subeditora de prensa.

El primero, era emitido los martes y jueves, y tuvo la participación de mujeres que han dejado una huella en su rol de liderazgo femenino; el segundo, buscaba visibilizar distintos emprendimientos de la zona y sus protagonistas contaban su historia de esfuerzo y dedicación. Los relatos fueron plasmados en la edición impresa de diario La Tribuna.

LIDERAZGOS FEMENINOS

Las participantes del programa “Mujeres de Impacto“ fueron Lorena Segura, Helen Díaz, María Consuelo Fernández, Lorna Arriagada, Paulina Purrán, Rossemarie Sanchéz, Marta Aravena, Andrea Azúa, María Elisa Otto y Dafne Taroppio.

La finalidad fue generar un espacio que aportara información y qie a la vez promoviera los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el papel de la mujer, en la provincia de Biobío.

La iniciativa permitió conocer sus experiencias, formación y desarrollo profesional y personal, además, a través de este ejemplo analizar la situación regional en cuanto a equidad de género en ámbitos laborales y públicos.

POTENCIANDO EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO EN BIOBÍO

Los participantes del programa de emprendedores en Biobío fueron Camila Gutiérrez, Carol Allende, Octavio Acuña, Jacqueline Cáceres, Lucrecia Manquel, Marianela Lavado, Daniela Navarrete, Esteban Umaña, Maribel González y María José Castro.

Diario La Tribuna realizó ocho reportajes, recabando historias de emprendimientos innovadores en diferentes áreas productivas de la provincia de Biobío, con el objetivo de visibilizar el ecosistema de emprendimiento e innovación que crece y se consolida en la zona.

Así, a la definición propia del emprendimiento como idea de negocio, ya sea en fase de formalización o como empresa establecida, se suma otra característica que resulta esencial en este proyecto: La innovación, que permite a las personas o empresas identificar nuevas oportunidades de negocios.

RELATOS EN LA CEREMONIA DE CIERRE

“Para mí fue un regalo. Me visualizaron y mucha gente me conoció. Es muy importante porque no todas las mujeres tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen, por eso, esta oportunidad fue una vitrina muy bonita”. Marianela, emprendedora de Nacimiento.

“Este es un reconocimiento a uno como persona, como mujer, y sobre todo por la trayectoria. Fue una sorpresa muy agradable y una participación bastante amena. Es muy relevante reconocer el trabajo de la mujer porque históricamente siempre hemos tenido un doble rol”. Dra. María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío.

“Este ha sido un muy buen proyecto que sorprendió a las mujeres del Biobío que pudieron ser reconocidas en este espacio. Desde la Seremi tuvimos la posibilidad también de participar en uno de los capítulos”. Lorena Segura, seremi de la Mujer y Equidad de Género.

“Esto es un reconocimiento al logro de tantos años. Partimos de lo más básico y ya estamos consolidados. Tenemos un emprendimiento relacionado al turismo ecológico”. Octavio Acuña, emprendedor de Antuco.

“Iniciativas como estas son muy importante sobre todo para destacar a mujeres emprendedoras dentro de la provincia, lo cual es muy importante para reactivar la economía local”. Gustavo Sandoval, coordinador del Centro de Negocios Sercotec Los Ángeles.

“Me siento alagada que me hayan incorporado y reconocido junto a otras mujeres de la zona. Como universidad también hemos estado participando de otras instancias que tienen un gran compromiso con la comunidad”. Helen Díaz, directora del Campus Udec Los Ángeles.

“Lo que hemos tratado de hacer con este Fondo de Medios es distribuirlo homogéneamente lo cual ha resultado bien. Estos dos proyectos son muy atingentes acá en la provincia. Son dos líneas que al gobierno le interesa destacar”. Seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco.

“Estos espacios de colaboración potencian el ecosistema de innovación, genera redes, alianzas, y permite pensar fuera de la caja, lo cual es muy importante para los emprendedores”. Felipe Matamala, magister en Innovación Tecnológica y Emprendimiento.

“Estoy muy contenta y además creo que es súper importante que se abran estos espacios, tanto para reconocer a las mujeres de impacto y para fomentar este ecosistema de emprendimiento”. María Consuelo Fernández, gerente de la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles.

“Para nosotros es muy importante, porque nuestra fundación trabaja cien por ciento con personas emprendedoras. Es una instancia maravillosa porque hay mujeres emprendedoras acá, y eso nos tiene muy orgullosos”. Giovanna Morales, supervisora provincial de Banigualdad.

“Son dos proyectos tremendamente significativos para la provincia y para el trabajo que nosotros hacemos desde Fosis. Es una iniciativa que a nosotros nos llega de una manera muy potente porque está relacionado con nuestros lineamientos como Fosis Biobío”. Patricio Fierro, director de Fosis Biobío.

“Destaco todo el cariño que se brindó a todas las personas que participamos. Hago un llamado a toda las mujeres a que se atrevan y luchen por sus sueños”. Dafne Taroppio, antropóloga y escritora.

“Estoy muy contenta y creo que es una tremenda oportunidad de mostrar mi trabajo y promocionar mi arte”. Jacqueline Cáceres, emprendedora de Laja.

“Estamos muy felices de estar cerrando estos dos proyectos. Queremos seguir trabajando en la línea de la equidad de género y emprendimiento, así que esto la verdad es solo un cierre de temporada”. Claudia Fuentes, directora de Diario La Tribuna.