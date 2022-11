Violencia de género: La importancia de detectar las señales a tiempo

En el marco del mes de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, fundaciones dedicadas a prestar ayuda y acompañamiento a las víctimas generan una serie de campañas y acciones que permite visibilizar este tipo de situaciones.

Una de estas es la Fundación Honra, una institución sin fines de lucro con más de 10 años de experiencia en la prevención educativa temprana de las violencias contra la mujer.

En conversación con Empoderadas, a través de radio San Cristóbal, su directora ejecutiva, Ingrid Segura, contó que “nace en el año 2012 porque uno de los socios vivió la violencia de forma bien cerna. Una de sus amigas sufrió violencia relacionada a un abuso sexual. De esa forma, se quiso hacer notar cómo podemos vincularnos y generar acciones en ayuda de mujeres sufriendo violencia. Nace como un motor de movilización dentro de la universidad y luego de todo el impacto que generó se empezaron a crear acciones para abordar la violencia en distintos tipos”.

Respecto a su metodología, detalló que “trabajamos todo lo relacionado con campañas con el mundo privado y público. Campañas relacionadas a cómo enfrentar la violencia en la sociedad actual. Hemos tenido que abordarla de manera transversal porque ya no existen dos géneros, hay otros sexos y maneras de identificarse. Hemos modificado nuestra forma de trabajo. Abordamos la violencia desde distintos ámbitos. Los niños sufren violencia desde muy temprana edad en los colegios”.

Junto con ello, Segura realizó un análisis a nivel país, explicando que “el problema de la violencia tiene dimensiones sociales, de seguridad y salud mental. Cada 11 once minutos tenemos a mujeres con agresiones sexuales en Chile. Cuando hablamos de lo que se ha logrado a nivel políticos, creo que vamos por buen camino. Aplicar el enfoque de género en el trabajo es un gran avance. Las violencias y los femicidios siempre han ido en aumento, y ahora con la pandemia aún más. Esto conlleva a un tipo de violencia y problemáticas a nivel de salud mental, sobre todo en niños, lo cual se vio reflejado en los colegios. Hemos avanzado de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir”.

Respecto a cómo identificar las señales clave, detalló que “todo tiene que ver desde la violencia física porque ahí nos damos cuenta de algunos gatillantes, pero en el ámbito físico. Hay otros tipos que uno logra observar a través del control evidente de la forma de vestir y cómo te relacionas con las otras personas. Que se preocupe de cómo te viste o luces, que quiera revisar tu celular, o cosas similares. El permitirle a otra persona tener el control de tus acciones ya es algo violento. Con eso estás siendo una potencial víctima de violencia, y eso se ve siempre en los adolescentes. Hay otros tipos de control como el económico, pedirte que te quedes en casa y otras acciones que marcan tu manera de actuar”.

En cuanto a la confianza en las instituciones que son canales de denuncia en la actualidad, la entrevistada expresó que “yo creo que de a poco hemos ido abriendo camino. Hubo periodo de tiempo donde muchos se sintieron poco escuchados pero estas materias tienen que generar redes de apoyo para quienes estén siendo vulneradas. Es importante incluir las herramientas que tenemos como profesionales en el momento en que llega alguien a hacer una denuncia. El profesional que es la primera escucha de una mujer violentada debe tener las competencias para acoger a esa mujer. Una mujer se demora 7 años en reconocer que ha sido victima de violencia, y cuando lo hacen es porque definitivamente ya no le importa el qué dirán, ni su familia ni sus amigos. Si la profesional no tiene habilidades blandas ni competencias para contener a esa mujer solo vamos a lograr que ella se vaya y no vuelva nunca más a buscar ayuda. Creo que eso es clave en las instituciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia”.

A modo de llamado, Segura expresó que “el mensaje es a qué primero logren buscar ayuda e identificar donde pueden acudir, quienes son las personas más cercanas que van a poder sostenerla. Yo las llamo a que en la medida que necesiten ayuda nosotros como fundación vamos a estar siempre disponibles”.

“Tenemos profesionales destinados a contestar las llamadas de estar personas que están siendo víctimas de violencia, para entregarle algunas señales de ayuda. Hemos logrado hacer canales de comunicación entre familiares y sacar a mujeres de sus entornos más violentos. La violencia se termina cuando una quiere que así sea. No podemos pensar que el agresor va a cambiar, porque eso es un trabajo más largo. Lo que si podemos hacer es que las personas que sufren violencia tengan el poder y busquen ayuda para salir un entorno de riesgo”, finalizó.