Lorena Segura: “Es importante vernos y reconocernos entre mujeres”

“Siempre es relevante destacar historias de mujeres, porque pese a las dificultades tenemos una característica, y es que si mil veces nos caemos, mil veces nos vamos a levantar”. Esta fue una de las frases más destacadas de Elizabeth Lorena Segura Inostroza, actual seremi de la Mujer y Equidad de Género, quien conversó de su vida, su carrera y su rol de seremi de la Mujer, en el marco del programa Mujeres de Impacto, de Radio San Cristóbal.

La iniciativa es financiada a través de un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y tiene como objetivo ser un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado, siempre con una perspectiva de género y en la constante búsqueda de visibilizar el rol de la mujer, en la provincia del Biobío.

El capítulo debut, emitido el pasado martes 27 de septiembre, contó con la presencia Lorena Segura Inostroza, quien es oriunda de Los Ángeles, y la primera mujer seremi de la provincia de Biobío.

SUS ESTUDIOS

Lorena Segura es madre de dos hijos, jefa de hogar y profesora de Historia. Nacida en Los Ángeles, realizó sus estudios primarios en la escuela Nº2 José Manso de Velasco y después en el Colegio Teresiano. Ambos establecimientos educacionales fueron determinantes en su decisión de estudiar Historia, por la libertad –señaló- de pensar y crear que le inculcaron.

Uno de los hitos que recordó con alegría fue en su cuarto medio cuando le correspondió hacerse cargo junto a sus compañeros de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, pero con una mirada menos españolizada, sino más bien rescatando la cultura de los Pueblos Originarios; lo que la motivó a seguir la carrera de historia en la Universidad de la Frontera en Temuco.

Su foco siempre ha estado ligado al rescate de la cultura ancestral y los derechos humanos.

Lorena Segura, ha cursado dos magíster en la Universidad del Biobío, uno Ciencias Sociales y otro en Educación en Derechos Humanos, y actualmente, está cursando un doctorado.

En el ámbito profesional es importante destacar que previo a su actual cargo en la seremi de la Mujer, estaba dedicada a la docencia en el campus Los Ángeles, de la Universidad de Concepción.

SU FAMILIA

Su familia proviene de Lota, y se arraigó en el sector de Santa Fe. Uno de sus referentes principales es su abuelo Eulogio Segura, quien fue líder campesino y promotor de la Reforma Agraria, en nuestra provincia.

Descendiente de una familia de izquierda, reconoce como uno de sus principales legados, el sentido de justicia social y el trabajar siempre con una mirada igualitaria.

“Cuando somos mujeres necesitamos estar en estos espacios, no sé si para validarnos, sino más bien para entender que finalmente tenemos una misión que yo creo que está muy arraigada, que es la conciencia social, esa idea que siempre hay algo que hacer por otros y otras. Ese es un legado de mi abuelo también, que era un hombre muy alegre y de convicciones claras”.

En su fuero más interno, Lorena fue madre a los 19 años, mientras cursaba su carrera universitaria desafío que logró sortear gracias al apoyo de sus cercanos, principalmente, de su madre. Hoy tiene dos hijos. “En el segundo año de universidad fui mamá, fue un proceso complejo pero que pude sacar adelante gracias a la sororidad, término que uno entiende a lo largo de los años. La sororidad de la madre, de la hermana, de las primas, de las abuelas, amigas, compañeros de Universidad; que me acompañaron, me esperaban con el bebé, eso que era muy de la época de los 90’”.

Como mamá se define como rigurosa y hasta enojona, lo que asocia al rol de madre y padre. “Soy una mamá enojona, por mi rol de mamá y papá, trato de ser rigurosa pero me doblan la mano, lo que si no tranzo es con el tema estudios. En general no soy muy cariñosa, más a la antigua, el cariño con el orden y la exigencia”.

Respecto a su actual responsabilidad como seremi de la Mujer, asegura que fue un desafío celebrado por toda la familia, y cuyo principal respaldo vino justamente de sus hijos. “El día que salió el llamado a la Seremi, yo lo pensé, me senté con ellos y les dije, si ustedes no me descuidan los estudios y aperran con la casa, sigo, sino hasta ahí nomás y seguimos como hasta ahora. Y los dos a una voz me dijeron, tienes que darle. Así que solo agradecerles por el apañe, la paciencia”. Actualmente, Lorena reside en Los Ángeles, y viaja todos los días para cumplir con sus laborales en la capital regional.

MUJER INSPIRADORA

Sus cercanos la destacan por su sencillez, empatía y constante lucha social en temas relacionados con los Derechos Humanos. Ha impactado a otras mujeres de su entorno por su labor académica pero también, por su ejemplo de vida, como madre y profesional.

“Lo que más admiro de Lorena es su perseverancia, su manera de enfrentar la vida, de llevar a cabo todos sus proyectos. Creo que ella representa muy bien el lugar en que se encuentra en este minuto” (Patricia Burgos)

“Una de sus características es que en todas sus diversas tareas ha dejado una huella. Lo que podemos destacar es la pasión y el profesionalismo que pone en cada una de sus tareas. Eso es Lorena”. (Claudia Segura)

Lo que más extraña hoy, son sus estudiantes y hacer clases, labor que realizaba con la alegría y el entusiasmo que la caracteriza. “En muchos años yo nunca repetí una clase, terminaba eufórica, esa conexión que se generaba con los cabros, es lo que se extraña”.

Respecto al futuro, espera volver a las aulas en la Universidad de Concepción, y fortalecer aún más su labor de articulación con organizaciones sociales. “Mi camino está de cierta forma trazado, de volver a la docencia pero también, trabajaría en articular más con las organizaciones sociales, replicar algunas orgánicas que he visto en otras regiones y en Concepción, articular a mujeres para que juntas cumplan metas y sueños”, señaló.

Al mismo tiempo, que destacó que entre mujeres tiene que existir siempre el sentido de sororidad, de “vernos y reconocernos como mujeres siempre es importante”, cerró.

SUS GUSTOS

Bototo o tacón: Tacón

La sala de clases o la oficina: La oficina de Seremi, hoy

El campo o la ciudad: La ciudad

Los Ángeles o Concepción: Los Ángeles

Amor o Amistad: AMISTAD

¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Mirar el celular

Lo último que piensas antes de dormir: En descansar, y que no entré ningún llamado que hay un caso grave con una mujer, pero con Fé que esto se va a revertir, que no habrá más violencia

