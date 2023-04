Confirman fechas oficiales de proceso de admisión a la Educación Superior 2024

Lanzamiento de servicios Académicos – Vocacionales, Sede Concepción

Las fechas definitivas para la admisión a la educación superior dio a conocer la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, María Leonor Varas, en el marco de un encuentro realizado en el campus Concepción de la Universidad Andrés Bello.

En la instancia, que convocó a los representantes de establecimientos educacionales de la zona, Varas entregó los hitos del proceso para fin de año.

En este contexto, anunció que tras confirmar con el Mineduc la publicación del calendario PAES regular esta semana, se anunció que el período de inscripción será desde el 12 de junio a las 9.00 horas hasta el miércoles 26 de julio a las 13.00. La rendición, en tanto está programada para el 27, 28 y 29 de noviembre. La postulación se realizará en enero de 2024.

Hay que recordar que la PAES de invierno se aplicará el 19, 20 y 22 de junio de este año.

PAES: un progreso histórico

Tras el encuentro en la sede UNAB, Varas recordó lo que ha sido el proceso de implementación de la PAES. “El proceso de admisión del año pasado fue de un progreso histórico, un cambio de paradigma mucho más inclusivo, justo y de mayor calidad, y los resultados son espectaculares. Ingresó mucha más gente a la universidad, y sobre todo de los grupos que menos ingresaban, los estudiantes egresados de colegios Técnico – Profesionales, municipales y mujeres. Este año se consolidan los cambios, no vamos a tener problemas con la incertidumbre del año pasado, o de los errores que se cometen cuando hay tantas cosas nuevas. Es un año de análisis, no de nuevos cambios, para ir pisando sobre terreno firme”.

Varas señaló que aún está pendiente el resolver las brechas socioeconómicas en la admisión. Sin embargo, aseguró que “sabemos que las variables socio-económicas son las que más explican las diferencias en los resultados educacionales y las pruebas nunca las van a resolver porque no tienen esa capacidad. Si llegaran a resolverlas es porque no están bien hechas y no están reflejando la realidad que necesitamos reflejar de manera fiel”.

Al respecto, agregó que se seguirán haciendo cambios “que van a hacer el sistema más justo, más equitativo y de mayor calidad, pero de manera parsimoniosa. Es muy importante no hacerlo demasiado rápido, porque sus consecuencias son tan importantes que hay que ir a la segura, estar muy seguros de lo que uno está haciendo antes de hacer el cambio”.

En ese mismo sentido, la directora agradeció y destacó la presencia de profesores y orientadores en el encuentro realizado en UNAB. “Ellos son muy importantes, ya que es un sistema muy masivo, entonces es muy difícil tener una comunicación muy fluida y eso es clave para que el sistema sepa lo que estamos haciendo y aproveche las nuevas oportunidades, y para que todos los cambios que hacemos respondan a las necesidades de las personas que están involucradas y que van a vivir sus consecuencias”.

Aseguró que en el cambio desde la PSU hasta la PAES fue trascendental la incorporación de la PDT, para que hubiera un proceso de transición. “Fue muy importante y esencial como preparación para el sistema y para quienes la rinden. Uno no puede pasar de una prueba de contenidos como era la PSU a una prueba que evalúa menos contenido, pero es un desafío cognitivo mayor, que es cómo lo aplico en situaciones diversas. No puede una persona haberse preparado cuatro años para una prueba, y luego le ponen otra prueba que mide otra cosa, entonces ese tránsito sirvió para que todo el sistema se acomodara. Obviamente que ocurre un proceso de ajuste”, finalizó.