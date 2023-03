Estudiantes de Los Ángeles expondrán proyecto de ciencias en Santiago

De izquierda a derecha: Franscesca Castro Vera, Francisca Cofré Cifuentes y Evelyn Fernández Uribe (docente).

Franscesca Castro y Francisca Cofré son dos estudiantes angelinas que junto a Evelyn Fernández, docente orientadora del club de ciencias del Liceo Técnico Bicentenario Juanita Fernández Solar, viajaron este martes hasta la región Metropolitana para exponer los resultados de una investigación que realizaron en distintos pozos ubicados en los Saltos del Laja.

Según detalló la profesora Evelyn Fernández a diario La Tribuna, el estudio consistió en indagar “la presencia de bacterias fecales en aguas de pozos en un sector de los Saltos del Laja”. Proyecto que llevó al equipo “a seleccionar diez pozos para el estudio, en un trabajo colaborativo junto a la junta de vecinos del lugar”.

Dentro del proceso, las estudiantes y la maestra debieron gestionar apoyos para concretar avances dentro de la investigación. En ese sentido, Evelyn contó que: “Realizamos análisis en el CDTA (Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial) de la Universidad de Concepción, quienes nos ayudaron a determinar la presencia de coliformes totales y Escherichia coli”.

“Otras muestras las llevamos al Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana de la Universidad de Concepción, quienes nos apoyaron en el análisis de Helicobacter Pylori (…) Ya teniendo estos resultados pudimos generar las conclusiones que estamos presentando en el Congreso Nacional”, agregó.

LAS PROTAGONISTAS

Franscesca Castro, es estudiante de segundo año de enseñanza media y viajó en compañía de Francisca Cofré, quien cursa cuarto año de enseñanza media. Ambas con un interés en común, la ciencia.

En conversación con Diario La Tribuna Franscesca contó que su interés por el mundo de la ciencia comenzó en sus primeros años de estudio, “cuando estaba en básica y nos hacían realizar pequeños experimentos, los cuales me generaban emociones diversas, tales como curiosidad, interés y ganas de seguir aprendiendo”.

Es así como al ingresar al liceo, no dudó en formar parte del club de ciencias, lugar que ahora es encargada de representar en el Vigésimo Primer Congreso Nacional Explora. “Al representar al liceo se siente cierta presión y felicidad, ya que la mayoría de profesores e inspectores no han deseado éxito, eso se siente muy bonito. Pero la presión está en el tema de las evaluaciones y en saber si vamos a ganar o no. De todas formas, independiente del resultado, me quedo con la experiencia de llegar aquí”.

Una tensión compartida por Francisca, quien comentó que “se siente una presión considerable, porque vamos en representación del liceo, pero a la vez muy feliz de poder vivir este tipo de experiencias donde puedo aprender nuevos conocimientos, socializar y conocer nuevos lugares junto a mi compañera”.

Al ser consultadas por sus intereses a futuro ambas coinciden en querer seguir desarrollando sus habilidades en las ciencias. Por un lado, Franscesca expresó que “a futuro me gustaría estudiar algo relacionado a la ciencia, ya que me gusta demasiado la bioquímica y la microbiología. Encuentro que son áreas preciosas”.

Mientras que, por otro lado, Francisca detalló que “por todo lo que he investigado durante este tiempo me doy cuenta que es un mundo bastante amplio donde se pueden aprender muchas cosas (…) Si tuviera la oportunidad me gustaría poder continuar en el mundo de las ciencias, ya que hay carreras que me llaman bastante la atención y en las que me gustaría especializarme a futuro. Tengo varias opciones de carreras relacionadas con ciencias como cardiología, microbiología, parasitología, entre otras”.

Registro de la ceremonia de apertura realizada en Santiago.

EL COMIENZO DE TODO

El club de ciencias del Liceo Técnico Bicentenario Juanita Fernández Solar de la comuna de Los Ángeles “comenzó en 2018 gracias al apoyo y asesoría de Adriana Toledo, coordinadora de ciencias e innovación del DAEM (Departamento de Educación Municipal). Desde ese mismo año participamos en Explora, y hemos tenido la oportunidad de participar en congresos provinciales y/o regionales, pero esta es la primera vez que llegamos al nacional de ciencias con una investigación”, explicó la docente Evelyn Fernández.

Por último, mientras participan del Congreso, Evelyn dejó un mensaje a la comunidad educativa: “Llamó a los profesores a nunca rendirse en lo que es la labor y el aprendizaje en ciencias. La verdad es que es un camino bastante arduo donde hay que conseguir asesores, porque el trabajo en equipo es esencial para lograr el éxito de estos proyectos. A los apoderados les digo que incentiven y apoyen a sus niños en el área de la ciencia que es un camino, lo repito, bastante arduo, pero con frutos muy generosos para los pequeños, con carreras que pueden seguir en el futuro y ser un aporte real a nuestra sociedad”.

REVISA TAMBIÉN: