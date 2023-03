“No son hechos aislados”: Concejales analizan ola de robos en escuelas y liceos de Los Ángeles

Concejales de la comuna de Los Ángeles abordaron la compleja situación que afecta a diversos establecimientos educacionales de la comuna producto de una seguidilla robos cometidos en lo que va de este año.

Para abordar estos hechos, diario La Tribuna se contactó con la concejala Paola Ortiz y el concejal y presidente de la Comisión de Educación, Eduardo Velásquez, quienes se alinearon al momento de buscar soluciones definitivas a esta ola de robos a recintos educativos.

“ESTO RESPONDE A UNA REALIDAD PAÍS”

La concejala Paola Ortiz se refirió a esta seguidilla de hechos, donde indicó que “lamentablemente esto responde a una realidad país en donde la delincuencia esta desatada y en donde los delincuentes actúan en la más absoluta impunidad, sumado a que en este caso hay bajas medidas de seguridad en este establecimiento”, en alusión a la seguidilla de robos en la Escuela Thomas Jefferson.

En esa línea expresó que “yo lamento mucho que los padres, apoderados, toda la comunidad estudiantil, y sobre todo los niños tengan que pasar por esta situación de inseguridad que ha provocado esta sucesiva ola de robos”.

Junto con ello agregó que “la semana pasado pedí al director del DAEM que informara sobre las medidas que se estaban tomando para mejorar esta situación, también estuve en el colegio acompañando a los padres, apoderados, niños, profesores y cuerpo docente para conocer en terreno lo que estaba sucediendo, y por supuesto estar a disposición para poder estar atentos y hacer seguimiento a los compromisos que ha hecho el DAEM para poder mejorar la seguridad en esta escuela, y también en otras escuelas del sistema municipal de educación que han sido víctimas de la delincuencia”.

Paola Ortiz

“SON HECHOS REPROCHABLES Y REPUDIABLES”

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Educación, Eduardo Velásquez manifestó que “en relación a la ola de robos a los cuales están siendo objeto distintos establecimientos educacionales de la comuna de Los Ángeles, me parecen en primer lugar, estos hechos reprochables y repudiables porque no es posible que centros de enseñanza y aprendizaje que debiesen ser centros de bienestar para nuestros niños, niñas y adolescentes, se transformen en el objetivo de delincuentes que los único que buscan es hacer daño y con esto aprovecharse de espacios de nuestros estudiantes”.

En esa línea agregó que “en el Concejo Municipal vamos a plantear esta situación al alcalde junto a otros concejales para ver de qué manera podemos reforzar y proteger cada uno de los establecimientos educacionales, ya sea con recursos municipales propios o recursos provenientes del ministerio de educación se pueden hacer cierres preventivos perimetrales que mejoren la seguridad de nuestros centros de enseñanza”.

“Al mismo tiempo también hay que preguntarse si a través del Fondo de Desarrollo Regional es posible gestionar empresas de seguridad que estén en forma permanente del cuidado de nuestros recintos educacionales”, expresó.

Eduardo Velásquez

“NO SON HECHOS AISLADOS”

El concejal Velásquez enfatizó que este tipo de delitos que han afectado a diversos establecimientos son reiterados, donde mencionó que incluso liceos han registrado más de un caso durante este año.

En particular expresó que “es importante destacar que estos no son sólo hechos aislados, no es solamente la situación del octavo robo que vive la Escuela Thomás Jefferson, sino que también son otros establecimientos educacionales”.

A lo anterior agregó que “el día de la inauguración del año escolar conversamos con la directora del Liceo Técnico Juanita Fernández, y ella también nos indicó que en lo que va del año ya han sido cuatro veces las que han entrado a robar al liceo técnico, por eso este es un tema urgen que hay que resolverlo con la mayor celeridad posible”, finalizó.