Concejales de Los Ángeles abordaron presunto caso de abuso sexual en escuela municipal

Concejales de la comuna de Los Ángeles se refirieron al caso del presunto abuso sexual que se encuentra en fase de investigación en la escuela municipal F-883 “21 de Mayo” de la comuna, catalogando la situación como “gravísima”.

Recordemos que la denuncia fue expuesta por apoderados del recinto educacional quienes relataron que la situación involucró al conductor del bus escolar, el cual habría realizado tocaciones a dos alumnas. El cuestionado sujeto fue apartado del recorrido, siendo reemplazado por otro funcionario municipal, mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Los concejales Eduardo Velásquez y Paola Ortiz coincidieron en la importancia de resguardar a los menores involucrados evitando así una revictimización. Enfatizaron que el hecho ahora queda en manos de la justicia.

“ES UNA SITUACIÓN GRAVÍSIMA”

El concejal Eduardo Velásquez calificó de “gravísima” esta situación que se encuentra en proceso de investigación en el establecimiento educacional municipal, destacando la importancia de resguardar la identidad de los involucrados en este hecho: “Lo primero indicar que esta es una situación gravísima que, respecto al fondo del asunto, no podemos pronunciarnos porque hay una investigación de estos antecedentes, y con la protección de los menores involucrados”.

En esa línea precisó que “lo segundo es indicar que son los tribunales, a través de la investigación que se haga, los que tienen que determinar las eventuales responsabilidades, y en esto no hay que perder de vista que, sobre todas las cosas, lo que importa es el bien superior de las menores, tanto de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Junto con ello precisó que “lo importante es destacar que frente a una situación de estas características, lo primero es activar los protocolos de convivencia escolar, y el propio Código Procesal Penal nos indica en el artículo 175 letra E que, tanto directores del establecimiento, equipos directivos o docentes que tomen conocimiento de esta situación, tienen que inmediatamente colocarlo en conocimiento de la fiscalía o hacer la denuncia que corresponda, eso es una obligación que lo establece la ley”, enfatizó.

Por lo mismo, agregó que “es importante señalar es que debemos resguardar la identidad de nuestros menores, y lo que precisamente hay que hacer es no volver a generar una doble victimización exhibiendo nombre o la situación la cual vivieron las niñas”, puntualizó.

Eduardo Velásquez

“LA JUSTICIA DETERMINARÁ CULPABILIDADES”

La concejala de Los Ángeles Paola Ortiz, en tanto, comentó que “me parece particularmente delicada esta situación que denuncian los apoderados. Tanto por el hecho en sí, que vulnera la seguridad de nuestros niños, como por la acusación que se hace de que, presuntamente, se habría pedido a los niños guardar silencio”.

En esa línea agregó que “esta mañana (jueves) he solicitado al director del DAEM me refiera los antecedentes que se tienen del caso y que me indique cuáles han sido los protocolos que se han activado para acompañar a la familia que denuncia”, donde agregó que “creo que por ahora eso es lo más importante, que los protocolos sigan su curso. La justicia determinará culpabilidades”, expresó.

A lo anterior agregó que “por ahora los que compete a la escuela y a la Municipalidad a través del DAEM es dar a la familia que denuncia este presunto abuso toda la contención y las garantías de que se debe hacer lo que corresponde ante una denuncia tan delicada como esta”, sentenció.