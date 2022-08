Encuentro reunió a estudiantes de pregrado becados en el programa de CMPC y Fundación Portas

El primer encuentro de estudiantes de pregrado que participan del Programa Construye Futuro CMPC-Portas en la región del Biobío y la Araucanía se realizó el martes recién pasado, considerando la entrega de becas a alumnos para que puedan estudiar en la educación superior.

En él participó Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, María Eugenia López, directora de Fundación Portas; y Eugenio García, socio fundador de Consultora El Otro Lado, quien realizó una charla motivacional.

Actualmente, 600 estudiantes de educación superior son parte de este programa que no solo aporta recursos económicos, sino que también acompaña y entrega herramientas a los jóvenes para adaptarse a la vida universitaria.

“La verdad es que yo no me imaginaba en la universidad, lo veía como algo muy lejano. Justo antes de que entrara mi papá tuvo un accidente y eso lo limitó laboralmente. De hecho, mi hermano no pudo seguir estudiando, porque mi papá no tenía una estabilidad laboral”, cuenta Viviana Huenchulao, quien hoy estudia para ser contadora pública en la Universidad de La Frontera.

Agrega que “la beca me llegó en el mejor momento, porque si no, sinceramente, yo no hubiera podido estudiar. Por eso, valoro mucho el Programa Construye Futuro CMPC-Portas, porque permite que muchos estudiantes que quizás no tienen una situación económica buena puedan seguir sus sueños”.

Bárbara Provoste, estudiante de segundo año de Pedagogía en la Universidad de Concepción, aseguró que sin el apoyo del programa no hubiese podido estudiar. “Nunca me imaginé que iba a estar donde estoy, porque el ingreso no estaba fácil. Para mí y mi familia es un orgullo que yo esté estudiando, y creo que le debo mucho a este programa, porque si bien tengo gratuidad, hay muchas cosas que uno necesita de por medio”, explica.

El Programa Construye Futuro CMPC – Portas, incluye una serie de actividades, tales como, talleres de nivelación para los jóvenes que entran a la educación superior, tutorías académicas para quienes requieran apoyo y talleres para el desarrollo de habilidades blandas. Esto, con la finalidad de asegurar una buena inserción de primer año y progresión universitaria de los estudiantes.

En el primer encuentro del programa, Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, explicó: “Nosotros creemos que una compañía como la nuestra tiene que involucrarse en los territorios donde opera y desde ese punto de vista, hace unos cuatro años detectamos que había necesidades de muchos jóvenes que querían estudiar. A través de este programa junto a Fundación Portas promovemos el cambio de vida de muchos estudiantes y no hay ninguna cosa más valiosa para cambiar la vida de las personas que la educación”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Portas, María Eugenia López, sostuvo: “Esta es una alianza que representa el máximo de valor para nosotros. Aquí hemos podido dar testimonio de un trabajo muy bien hecho y que compromete a todas las partes. Nos ha permitido tener evidencia del testimonio de jóvenes que han cambiado el curso de sus vidas a través del beneficio que hemos podido entregarles en conjunto y esperamos sin duda que estos sean muchas las generaciones que logren pasar por esta alianza”.

Desde 2019, CMPC en alianza con la Fundación Portas, está presente con esta iniciativa que beneficia a jóvenes de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El programa, que comenzó con 111 jóvenes becados, este 2022 ya registra 600 estudiantes beneficiados y 48 estudiantes egresados. Su desafío es lograr que los estudiantes que participan del programa no deserten de la educación superior, se titulen oportunamente, se inserten en el mercado laboral, y que, en este camino, construyan un proyecto de vida alineado con su sentido y propósito de vida.

