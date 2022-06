Diversos desafíos enfrentan establecimientos educacionales de sectores rurales de Biobío

Los jóvenes de escuelas rurales no tienen asegurada la continuidad de su educación una vez que egresan de estos establecimientos, por lo que éste es uno de los principales desafíos del sector en la región.

Los establecimientos educacionales radicados en sectores rurales de la región enfrentan problemas relacionados a su infraestructura, así como mejorar la conectividad necesaria para poder impartir clases y entregar material educativo a los alumnos que asisten a ellos. Debido a esto, ya se están impulsando iniciativas que apuntan a mejorar tanto los aspectos de movilización, infraestructura y digitalización de estos establecimientos y acortar la brecha entre la educación en sectores rurales y urbanos.

Así lo señaló la seremi(s) de Educación de la región del Biobío, Milka Leva Quintana, quien explicó a diario La Tribuna que “en el país tenemos 3.317 establecimientos rurales, que corresponden al 30 por ciento de los establecimientos del país y el 53 por ciento de ellos están en zonas aisladas”.

Leva subrayó que “estas escuelas están categorizadas como establecimientos con uno, dos o tres docentes que trabajan en ellas. Para nosotros es muy importante todo lo que implican las escuelas rurales”. La vocera de la cartera indicó que “incluso el calendario escolar considera el día 7 de abril como el día de la educación rural, en honor al natalicio de la Premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral”.

Agregó que “respecto de las iniciativas que vienen para los años 2022 a 2025, se hizo un diagnóstico de las zonas donde hay escuelas rurales, determinándose que al menos hay problemas curriculares, de infraestructura, de acceso y de articulación de las trayectorias educativas”. Lo anterior significa que “los niños que salen de una escuela rural no necesariamente tienen asegurada la continuidad de su educación al salir de esos establecimientos”.

MEJORAR CONECTIVIDAD VIAL Y DIGITAL

A la par, Milka Leva destacó que producto de esta realidad “para nosotros es muy importante apoyar el trabajo pedagógico, para lo que existe una Red de Microcentros Rurales, que hace muchos años ha estado trabajando y que queremos potenciar”.

Sobre los problemas a los que se ven enfrentados algunos alumnos de sectores rurales a la hora de llegar a los establecimientos donde se imparten sus clases, la autoridad subrogante de Educación de Biobío destacó que “en conversaciones con el Ministerio de Transporte hemos hecho contactos para el transporte rural, donde es el Ministerio de Transportes el que pone recursos para llegar a aquellas escuelas que están más alejadas de la zona urbana. En la región ya se están llevando a cabo proyectos de transporte rural y se está conversando con la Seremi respectiva para aumentarlo donde sea necesario”, comentó.

La secretaria regional ministerial subrogante añadió que “eso ha permitido transportar a muchos niños de la región, que si no existiera este proyecto no llegarían a sus escuelas”. Además, en materia de conectividad, dijo que “este año entregamos recursos hace unos días en un acto para ‘Aulas Conectadas 2022’, a través de los cuales se pone a disposición recursos para que los establecimientos educacionales cuenten con la conexión que se necesita en el siglo XXI”.

Cabe señalar que desde el Ministerio de Educación informaron que 22 establecimientos de Biobío fueron beneficiados con este proyecto. Es así como la seremi (s) indicó que junto a esto “hemos mantenido la iniciativa de años anteriores del plan ‘Prendo y Aprendo’, que es una iniciativa destinada a las escuelas rurales que cuentan con menos de cinco estudiantes y que no poseen acceso a internet. El Ministerio de Educación entregó un dispositivo que permite que los alumnos y docentes puedan acceder a los contenidos que están cargados previamente, no es un acceso a internet como lo conocemos, pero sí es información que les permite no quedar tan desconectados como se encontraban antes de esto”.

Leva agregó que “estos son contenidos educativos de calidad que fueron visados por el Ministerio de Educación, que incluyen además un link que tenemos como ministerio: aprendoenlinea”. Expuso que en ese sitio “están disponibles todos los contenidos del currículum disponibles para los estudiantes. Educar Chile también estuvo detrás de esto y apoyó toda esta iniciativa y es una herramienta que les permite, de algún modo, solucionar el problema”.

BENEFICIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS

La vocera regional de Educación indicó que “el 31 de mayo, terminó una postulación que hizo extraordinariamente el Ministerio de Educación, llamada ‘Proyectos de Emergencia 2022’, a la cual tenían acceso todos los establecimientos educacionales. En la región postularon 41 establecimientos, de los cuales varios son de carácter rural. Cada uno de los sostenedores tiene la obligación de postular de acuerdo a las necesidades que ellos presentan”. Finalmente, Leva explicó que “en estos momentos estos proyectos están en proceso de evaluación, y a partir de los resultados de esa evaluación vamos a ver si logramos adjudicarlos o no. Todos los proyectos que participaron de esta postulación cumplen con los requisitos que el ministerio dispuso, por lo tanto todos están en competencia”, concluyó.