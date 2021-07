Un solo caso nuevo de Covid-19 registró la comuna de Los Ángeles ayer martes. La cifra más baja en lo que va del año, registrándose un total de 101 casos activos, es decir, 101 personas que aún pueden contagiar este virus, que sigue latente en nuestra región y el país.

Si bien las cifras son favorables, la comuna se encuentra en fase 3 de Preparación, con toque de queda disminuido por el alto porcentaje de vacunación y la ciudad tiende a verse mayormente normalizada, debemos recordar que la pandemia aún no acaba.

Las medidas de prevención hoy más que nunca son primordiales para evitar un retroceso a nivel comunitario, y por cierto tener rebrotes del virus original, y sus posibles variantes.

Precisamente, en este último punto está el mayor riesgo de retrocesos en el Plan Paso a Paso, que, si bien ha sido modificado y con Pase de Movilidad, apunta a mayores libertades, esto no significa un avance total y definitivo.

Así lo reafirman las autoridades de Salud, y expertos en el área, como el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina Usach, Dr. Ignacio Silva, quien señala que, si bien estamos en un momento epidemiológico favorable, es de suma importancia evitar situaciones de riesgo, debatir y zanjar el tema de tercera dosis a la brevedad y en el caso de apertura de establecimientos educacionales disponer de una tutoría del Ministerio de Salud.

“Estamos en un momento epidemiológico favorable donde, en favor de la salud mental de los chilenos, es necesario levantar algunas restricciones. Lo importante es que se tomen decisiones siempre en base a indicadores epidemiológicos, y que estos sean claros, que tengamos certezas de en qué momento, si es que la situación epidemiológica empeora, vamos a retroceder. Eso tiene que ser con indicadores transparentes y claros para la ciudadanía”, señaló.

La transparencia de los informes que entreguen las autoridades, el proceso de trazabilidad, y por sobre todo el autocuidado finalmente son la clave. Por esto, recalcamos, mantenga la distancia física, use la mascarilla y ventile los espacios cerrados, y no se confié. Porque en este caso, el dicho “uno no es ninguno”, no aplica.