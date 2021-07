La carrera presidencial continúa

Una tranquila jornada de primarias presidenciales se vivió ayer en nuestra provincia, y en todo el país, oportunidad en que Chile Vamos y Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) eligieron al candidato único de sus respectivas colisiones, de cara a los sufragios de noviembre próximo. No obstante, este es solo un primer paso en la carrera presidencial, donde aún resta la definición de candidatos de los partidos de centroizquierda que no fueron parte de este proceso y aquellos que postulen fuera de pacto.

Así comienza una segunda etapa en la arena política con la definición de Gabriel Boric como candidato único de Apruebo Dignidad, y Sebastián Sichel, de Chile Vamos. A ellos se sumarán en las próximas semanas las candidaturas de quienes aún están en proceso de definición de sus representantes, o quienes optaron por postularse fuera de cualquier pacto, y que seguramente reforzarán la difusión de sus propuestas tras estas primarias.

Uno de ellos es el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien si bien entró en pacto electoral con Chile Vamos para la confección de las listas de candidatos a la Convención Constitucional, la colectividad se ha declarado opositora al Gobierno de Sebastián Piñera. El presidente de la colectividad de derecha ya fue candidato presidencial en 2017, cuando obtuvo el 7,93% de los votos. Ahora es nuevamente la carta de su tienda a La Moneda.

En la vereda totalmente opuesta existe la posible candidatura de Pamela Jiles por el Partido Humanista, quien se sitúa con buenos resultados en las encuestas, y que el pasado mes de mayo dijo que no participaría en primarias de la oposición, aunque no recibió invitación para ello.

Por otra parte, están las cartas de la Unidad Constituyente y Nuevo Trato-PL, pacto creado el pasado 30 de septiembre de 2020, y que conforman el Partido Radical (PR), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Demócrata Cristiano (DC), Progresista (PRO) y Ciudadanos (CIU). Su composición es similar a la ex Concertación. A este grupo se sumó Nuevo Trato, la instancia integrada por el Partido Liberal y ex militantes de Revolución Democrática.

Si bien pudieron concretar en primarias a su candidato único, esto no se concretó debido a que no inscribieron a ninguno, quedando fuera de este proceso, que se llevó a cabo durante este domingo. Ante esto, continúan a la espera de una definición –que podría darse en agosto– el candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado; la carta de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, abanderada de la colectividad luego que bajara su candidatura la senadora Ximena Rincón; y la representante del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y Nuevo Trato, Paula Narváez, ex ministra de Bachelet cuya candidatura nació de una propuesta partidista de las bases feministas del socialismo.

Entre ellos está, de no surgir nuevos liderazgos, la o el próximo Presidente de Chile, quien tendrá que gobernar en medio de un proceso donde se definirá la Nueva Constitución, es decir, las reglas del juego para conducir nuestro país. Deberá velar por el bienestar de todas y todos los chilenos en pandemia y, por supuesto, será quien deberá tener el liderazgo suficiente para aunar criterios y responder a una nación deseosa de mayores oportunidades, de integración, de igualdad y de respeto por la diversidad. Claramente, no es una tarea fácil, pero es posible en el marco del respeto y la no violencia, que es lo que la mayoría de los chilenos y chilenas requiere.

Recordemos que la elección presidencial en Chile para el periodo 2022-2026 está programada para el 21 de noviembre de 2021, oportunidad en la que, además, se realizarán las elecciones de senadores, diputados y consejeros regionales. En el caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral –si ningún candidato ha obtenido más de la mitad de los votos emitidos–, la definición será el 19 de diciembre de 2021.

Como siempre, el llamado es a participar activamente. ¿Cómo? Informándose y, por supuesto, acudiendo a votar.