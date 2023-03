La baja de precios del petróleo y la menor demanda de servicios de transporte marítimo, entre otros factores, adelantan precios bajos de fletes para el futuro.

Un vocero de uno de los principales puertos de Biobío explicó que los precios del transporte marítimo han disminuido, debido a la mayor oferta generada por la menor demanda de estos servicios.

Respecto a la oferta para envíos de madera, el dirigente explicó que los incendios forestales no permitirían aumentar la exportación de materiales de esa actividad.

El presidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwick, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que “los fletes han estado bajando en forma bastante acelerada. Eso ya se notó el verano pasado, hubo una oferta muy amplia de contenedores para todo tipo de carga. Hubo otras ofertas de transporte de fruta, de barcos con cargas refrigeradas y containers”. “Varios de esos barcos incluso no pudieron completar su carga. La oferta fue bastante más de lo esperado, porque las navieras con la experiencia del pasado tomaron más acciones. Incluso algunas empresas chinas enviaron un par de barcos a Chile para llevar contenedores”, indicó el vocero del puerto.

PRECIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO BAJARÁN POR MENOR DEMANDA

Hartwick contó que “eso tuvo una oferta sobre los precios. Los puertos también se normalizaron, tanto en China como en Estados Unidos el tráfico está absolutamente normal y ha bajado muchísimo”. “La importación de carga en container ha bajado cerca de un 30% en todos los puertos. Por un lado el mundo está en una recesión, entonces hay menos demanda. En Chile hay altos niveles de inventario en bodegas y todos están tratando de bajarlo”, explicó el director del centro de embarque. Eduardo Hartwick observó que hubo una “menor demanda y una sobreoferta de barcos por parte de las navieras después del boom de exportaciones. Además el petróleo ha bajado a casi la mitad de su precio. Todo indica que los fletes van a estar muy bajos”.

Respecto a las proyecciones para la exportación de madera, uno de los materiales que se produce en Biobío, el vocero del puerto multipropósito declaró que “hay algunos proyectos que se han ido atrasando, la celulosa sigue con un precio más bajo pero conveniente y aunque le subieron los fletes, esto no fue un impedimento para exportar todo lo que se tenía que exportar”. “Lo que sí ha bajado es la exportación de productos de madera, como tableros, madera serrada o molduras porque la industria de la construcción está más baja. En Europa la gente no está pensando en construir casas”, desglosó el presidente de la directiva de Puerto Coronel.

INCENDIOS FORESTALES NO PERMITIRÍAN AUMENTOS DE ENVÍOS

El vocero de uno de los ejes logísticos presentes en la región agregó que “la tasa de interés alta en Estados Unidos hace que la gente no tome créditos hipotecarios, entonces hay menos construcción. Eso va a pasar”. “Lo más complejo a futuro son los incendios forestales. El año 2017 se quemaron 160 mil hectáreas y ahora se quemaron 240 mil, entonces en conjunto los dos incendios han quemado cerca de 400 mil hectáreas, que es casi un 15% de la masa forestal”, detalló Hartwick. El encargado del centro de transporte marítimo adelantó que “aunque se quisiera plantar mañana, eso va a demorar 25 años en crecer. Eso va a generar una fuerte demanda por los recursos que había y complicaciones de abastecimiento”. “La industria maderera, es decir, aserraderos o tableros no tiene posibilidad de crecer en los próximos 20 años. El sector forestal no va a crecer a raíz de los incendios”, aseguró el vocero de Puerto Coronel. El mismo contó que “en el mejor de los años nos incendian 80 mil hectáreas. El año pasado se plantaron 911 hectáreas nuevas, entonces no hay posibilidad de recuperarlo”, analizó el presidente del directorio del eje logístico regional para la entrada y envío de productos que son transportados por el mar a través de embarcaciones para que lleguen posteriormente a su mercado de destino.