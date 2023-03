www.camara.cl

La tarde de este miércoles se realizó la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de Reforma Tributaria, en cumplimiento del primer trámite constitucional, sin embargo, no contó con los votos necesarios para superar la primera prueba en el Congreso, siendo la norma rechazada con 73 votos a favor, 71 votos en contra y tres abstenciones.

Al no lograrse el quórum necesario para aprobar la normativa (78 sufragios), el texto termina su tramitación, no pudiendo la Cámara Baja presentar un proyecto similar en al menos un año.

No obstante, a pesar de que el proyecto fue rechazado, la iniciativa puede seguir tramitándose en el Senado por instrucción del Poder Ejecutivo.

MIRADA LOCAL

Para tener una mirada local sobre los beneficios que contemplaba para la región dicha reforma, consultamos con el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, quien indicó que “la reforma tributaria es sumamente importante para las regiones, específicamente para la región del Biobío, porque nos va a permitir disponer de recursos permanentes del Estado para atender necesidades transversales que hoy tenemos en la estructura socioeconómica.”

Respecto a los efectos que tendría la reforma en la economía local, el seremi comentó que “No solamente permite financiar grandes reformas como la Reforma de Pensiones, para mejorar hoy las pensiones de miles de hombres y mujeres, sino que también disponer de recursos para las regiones a través de las rentas regionales”

“A través de la reforma tributaria se estructuran las rentas regionales, algo que no existe actualmente en el sistema tributario chileno y por lo tanto, las regiones hoy podrán disponer y focalizar importantes recursos para el desarrollo de sus territorios”, sostuvo la autoridad de economía.

En el ámbito productivo, el seremi dijo que la reforma afectaría “justamente a las regiones, a través de los Gobiernos Regionales, que son quienes tienen el liderazgo en el desarrollo productivo, y con la renta regional vamos a terminar la dependencia que hoy existe en los presupuestos centrales, así se podrá definir en la región, y con recursos de la región, hacia dónde se debe dirigir el desarrollo productivo, de la industria forestal, de la industria pesquera, hacia una industria alimentaria”, explicó el seremi.

Acerca de las exportaciones que realiza la región, el seremi manifestó que la reforma tributaria le agregaría valor a recursos “que hoy se exportan y que podrían llegar a nuevos mercados y capturar mejores precios internacionales.

Por esos motivos esperamos que desde el parlamento se entienda la importancia estratégica de esta reforma tributaria, que no solamente sirve para resolver necesidades sociales que existen, sino que también nos va a dejar en poder de las regiones el desarrollo productivo de sus territorios”.

PERSPECTIVA DE MULTIGREMIAL NACIONAL

Los 208 gremios de la Multigremial Nacional hicieron un llamado público a los diputados y las diputadas a no aprobar la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno por tratarse de un proyecto “malo” para las empresas de menor tamaño.

A juicio de los dirigentes, se trata de una “mala” iniciativa, que no considera la realidad de las empresas más chicas del país.

En ese sentido, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, apuntó sus dardos hacia el ministro de Hacienda, afirmando que “el ministro Marcel nos falló, su reforma es antipymes y antiemprendedores por eso no puede ser aprobada. Se lo hemos dicho de todas las formas, pero no ha querido ver esta realidad”.

“Esta reforma no respeta el compromiso hecho por el propio ministro Marcel en los diálogos ciudadanos donde dijo que no afectarían al 97% de los contribuyentes, que son principalmente Mipymes y la clase media. Además, la reforma tiene un problema de fondo que es no fomentar el ahorro ni la inversión en momentos de recesión económica con proyecciones poco auspiciosas, lo que va en sentido contrario de lo que necesitamos como país, que es impulsar la inversión y el crecimiento”, explicó Swett.

El dirigente gremial agregó que la reforma no es sistémica porque “no respeta el principio de aplicar tributos en base a la capacidad contributiva de las personas y las empresas”. También indicó que “no respeta los derechos de los contribuyentes y quiebra el principio universal de la simplicidad, creando un sistema aún más complejo del que existía”.

Finalmente, Swett dijo que “por si fuera poco, la iniciativa tampoco se hace cargo del principal dolor que hoy tienen las Mipymes que es la informalidad. El gobierno debió haber abordado este problema creciente con fuerza, pero no fue el caso. La informalidad de Chile es cerca de 10 puntos mayor a la media de la OCDE y si se hubiese atacado de forma correcta en este proyecto, podría haber permitido recaudar casi 2 puntos del PI”B.

La propuesta legal analizada este miércoles en el parlamento consideraba enmiendas al Código Tributario y reestructuraba el impuesto a la renta.

También avanzaba en limitar exenciones y combatir la elusión y evasión fiscal. Junto a ello, incorporaba un nuevo impuesto a la riqueza y entregaba recursos fiscales para dar nuevos beneficios a la clase media.

Cabe recordar que la iniciativa ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados y Diputadas el 7 de julio de 2022.

Desde entonces, el texto se abordó en la Comisión de Hacienda, en donde fue objeto de variados cambios por solicitud de los parlamentarios.