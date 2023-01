Presidente del comercio angelino afirma que: “El mayor peak de desempleo llegará en invierno a la zona”

Datos de un estudio mencionado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles proyectan un escenario donde la inversión se desincentiva, frenando la oferta de puestos de trabajo.

El comercio aporta alrededor de la mitad de los puestos laborales ocupados en la ciudad Los Ángeles, razón por la cual, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa llamó al Gobierno a abogar por una agenda que aumente la inversión y mejore los indicadores económicos necesarios para incentivar la entrada de capitales al país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En conversación con diario La Tribuna, Pezoa afirmó que “nosotros representamos fuertemente el empleo que tiene que ver con nuestros comercios, siendo entre el 50% al 60%. Las empresas grandes tienen un volumen alto, pero nosotros somos muchos comercios pequeños pero que tienen entre 10 a 15 trabajadores”. “Con alrededor de 3.500 negocios que tenemos en la zona, la cifra se vuelve muy relevante. Hoy la diferencia es que parte importante de esos trabajadores han salido y se han establecido en negocios tipo delivery, en general de comida”, dijo el dirigente gremial. Indicó que “hay una importante cantidad de trabajadores que desarrollan este tipo de actividades, pero que no tiene patente, ni está enrolado en ninguna actividad, la desarrollan desde sus casas”.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ECONÓMICAS NO APOYAN AL EMPLEO

De acuerdo al representante de los comerciantes de la capital provincial “eso es muy complejo, porque dejan de pagar y pasan a ocupar todos los servicios del Estado, al estar desempleados”. Sobre la caracterización de la población que colabora y se emplea en estas actividades, Pezoa describió que “no hemos visto un cambio radical. La gente de entre 18 y 30 años está ocupando un número muy importante de empleos. Muchos de ellos son extranjeros, pero no tenemos cómo cuantificar su presencia”. Sobre las proyecciones del empleo comercial, el vocero del gremio local angelino explicó que “hay negocios que se han querido instalar con alguna actividad y encuentran que no está la cantidad de trabajadores que ellos necesitan”. “Se espera que el mayor peak de desempleo llegará en invierno a la zona. Esto adelanta un escenario complejo”, adelantó el coordinador de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles.

Miguel Pezoa contó que “solo un 22% cree que la inversión de las empresas en esta zona aumentará. Un 41% cree que se mantendrá y otro 22% cree que disminuirá”. “Estos datos son de la Región del Biobío, lo que adelanta un desincentivo a la inversión. Y sin inversión no hay nuevas fuentes de trabajo”, adelantó el encargado de la CCSTLA. Pezoa Reyes mencionó también que “según una encuesta, las expectativas de crecimiento de la región del Biobío tiene solo un 40% de posibilidades de crecimiento”. “Las políticas de Gobierno no han sido claras para enfrentar el fenómeno de inseguridad. Sin seguridad no hay comercio ni inversión”, criticó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital provincial de Biobío.

LLAMARON A IMPULSAR CAMBIOS QUE REFUERCEN LA ECONOMÍA

“Querer hacer una reforma tributaria, en plena crisis, una reforma de pensiones o aplicar 40 horas laborales son pagadas por los empresarios. Los distintos gremios vamos a tener que abogar por un diálogo para contar con seguridad”, analizó Pezoa. El representante del gremio, llamó a los distintos dirigentes a nivel nacional a “ponernos de acuerdo. Y quienes tienen mayor poder económico no pueden dejar caer a los chicos y los chicos no podemos dejar que los grandes caigan”. “Todos vivimos uno del otro, algunos produciendo, otros extrayendo o cosechando y otros vendiendo los productos que pueden manufacturar”, desglosó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles.