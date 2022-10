Un impacto relevante es la erosión de los salarios debido a la inflación. / Foto: Pexels.

El contexto económico actual que enfrenta el país ha generado que las autoridades, políticos y gremios del sector manifiesten distintas propuestas que permitirían poner fin a la crisis y la incertidumbre en Chile.

En entrevista con radio San Cristóbal, Richard Von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), explicó que “si nosotros no hacemos mucho, obviamente se nos vienen meses complejos especialmente por la baja inversión que tiene relación con el grado de incertidumbre actual. La única forma de poder revertir esto es que podamos fijar algunas prioridades en sectores que hoy en día podemos revitalizar. Uno de esos es el comercio exterior, por eso espero que se ratifique el TPP11 que es una enorme oportunidad para muchos sectores como la agricultura, lo cual es relevante para la región del Biobío”.

En la misma línea, puntualizó que “también estamos viendo otras reformas para resolver el problema de seguridad que tiene un impacto enorme en la calidad de vida de las personas y la productividad, especialmente a través de las plataformas digitales”.

Seguridad y policías

En relación con las medidas que se deberían tomar en materia de seguridad, a su juicio indicó que, “tenemos que darle todo el apoyo a la autoridad encargada del orden público y libre tránsito en el territorio nacional, y para eso las leyes le confieren las leyes para usar herramientas como las policías e investigación, obviamente respetando los derechos humanos, pero hay que enfrentar este flagelo con decisión que afecta la vida de millones de personas. Este apoyo debe ser transversal, es decir, nosotros como ciudadanía tenemos que decir que estamos en contra de la violencia, lo cual no quita que uno se pueda manifestar pacíficamente por una razón que no está de acuerdo. Nosotros nos hemos puesto a disposición de la autoridad y prontamente se formará una comisión para que se coordine con Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas para desarmar todas las organizaciones ilícitas en torno al narcotráfico y el robo”.

Inversión y certidumbre

Respecto a la necesidad de reactivar distintos sectores económicos en Chile, Von Appen indicó que “trabajando juntos podemos lograr en un breve plazo revertir esta situación. Nosotros hicimos llegar al Gobierno 15 propuestas, en las cuales hay una serie de medidas que sugeríamos para reactivar la actividad económica. Lo primero es la seguridad, porque es un tema que no ocurre solo en la Macrozona Sur y que hay que afrontarlo ahora”.

“El país necesita certidumbre y muy pronto resolver una propuesta de solución al tema constitucional, donde participen expertos y ciudadanos. No tengo ninguna duda que va a salir un nuevo texto que contará con apoyo ciudadano y no volver a exponernos a una situación como la convención. No puede haber dudas respecto a la inserción de Chile en el mercado internacional que tanto nos ha costado. La Unión Europea y el TPP11 son progresistas y tienen una serie de medidas ambientales que han sido firmadas por países que nosotros admiramos”, detalló.

Empleo y salarios

Respecto a las proyecciones laborales a nivel nacional, el presidente de la sociedad explicó que “hoy por suerte el impacto en el empleo ha sido bajo, es decir, se ha mantenido un nivel de actividad importante especialmente en el consumo masivo y en servicios. Las personas ya están saliendo a comer y de vacaciones lo cual es beneficioso para un sector muy afectado. Sin embargo, lo que esconden las cifras es el grado de informalidad que hay en la actualidad, lo cual no es bueno para la sociedad porque al final es precariedad. Es importante que las personas tengan todos los registros para tener acceso a los derechos sociales y programas económicos”.

Junto con ello, añadió que “es una competencia injusta frente a las personas que están formalmente y pagan arriendo y patente. Bienvenido a todos para que puedan realizar sus talentos y actividades, pero siempre con las mismas reglas. Otro impacto relevante es la erosión de los salarios debido a la inflación. Las personas, especialmente de la clase media y los más vulnerables, han sufrido un impacto enorme con el alza de los precios sobre todo en los alimentos. Para enfrentar eso, tenemos que retomar el crecimiento y para lograrlo tenemos que fortalecer nuestro ahorro. Por eso, le hemos dicho al Gobierno que la reforma tributaria tiene que incorporar aspectos para fortalecer el ahorro porque es la base de la inversión”.