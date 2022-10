El 2021 se benefició a 142.000 familias con estos mejoramientos. / Foto de archivo.

La mayoría de las viviendas sociales en Chile, que alcanzan los 6 millones de unidades aproximadamente, no cumplen con los estándares mínimos normativos actuales y las familias viven en condiciones de hacinamiento, riesgo inminente de accidentes y con afectación importante a la salud de sus habitantes producto de la presencia de asbesto, hongos y la alta contaminación intradomiciliaria de los combustibles de calefacción.

En la actualidad, esta problemática aumenta, ya que los recursos para proyectos de mejoramientos de viviendas sociales disminuyeron un 30% en 2022, lo que afectaría a cerca de 60 mil familias que quedaron fuera del beneficio este año.

En conversación con radio San Cristóbal, Felipe Valdivia, constructor civil de la U. de Santiago de Chile y presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile (Anacon) comentó que la vivienda social hoy se está construyendo con estándares buenos o muy buenos, pero eso no ha pasado históricamente. Ha habido casos tan dramáticos como las casas Copeva en las que se priorizó la cantidad por sobre la calidad. Durante muchos años se construyeron viviendas y departamentos sociales con estándares muy bajos y distintos a los de hoy. Estas mismas viviendas en la actualidad están muy deterioradas y lamentablemente las familias tienen que sufrir las consecuencias”.

Respecto a las cifras, Valdivia indicó que “la disminución de recursos es bastante importante. En 2019 se pusieron 12,09 millones de UF en mejoramiento de viviendas, en 2020 fueron 15,7 millones de UF, en 2021 casi 18 millones de UF y este año se bajó a los 12,5 millones de UF comparado con el año anterior. Esto es una disminución muy importante porque los costos de construcción han ido aumentando, entonces 12 millones de UF hoy es mucho menos que 12 millones de UF hace tres o cuatro años atrás. Esto representa un déficit gigantesco. En 2021 se atendieron cerca de 146 mil beneficiarios y a la fecha van a quedar por lo menos 60 mil familias sin atender”.

En la misma línea, destacó que “el año no ha terminado, todavía falta que el Ministerio entregue subsidios de aquí a fin de año, pero en ningún caso vamos a lograr atender toda la demanda que hoy existe. Estos proyecto no se desarrollan de un día para otro”.

¿Qué mejoramientos realizan?

El profesional explicó que las posibilidades de mejoramientos a las viviendas son muchas. Frente a esto, resumió la información en algunos de tipos de estructuras que se intervienen.

“Hay casas o departamentos que se entregaron con superficies que hoy están fuera de estándar, por ejemplo 30 o 40 metros cuadrados. Hay algunos de esos proyectos que consideran ampliación de vivienda social, refuerzo de estructura de edificios, escaleras, muros y techumbres. También hay mejoras en las redes sanitarias, redes de agua potable, cubiertas de techumbre, retiro de deshechos, proyectos de eficiencia energética y acondicionamiento térmico para vivienda que no tienen una buena posibilidad que les llegue el sol, lo cual arrastra formación de hongos y problemas respiratorios en las personas”.

Proyecciones viviendas sociales

Respecto a la ejecución de proyectos en lo que resta del año y para 2023, Valdivia aseguró que “los números son bastante pocos auspiciosos, porque nos informaron del Ministerio que los recursos para el mejoramiento de viviendas se van a mantener o van a disminuir, es decir, las expectativas son muy malas”.

En cuanto al cierre del año, indicó que “estamos esperando los últimos llamados para hacer las conclusiones, sin embargo, hasta esta fecha el monto asignado es muy bajo. Esperamos que la autoridad de alguna manera revierta esto lo antes posible”.

En ese contexto, explicó que la propuesta que realizan como Asociación “no es diferente a lo que se ha hecho los últimos 12 años de este programa. El Ministerio a través de una gestión interna, toma los recursos que han ido sobrando de otros programas que no se ocupan y al final de año se redestinan para estos programas que son de mejoramiento de vivienda. Hay recursos de otros programas que no se han podido ejecutar y lo que sobre se puede usar en el mejoramiento de vivienda. Con muchos recursos se puede dar mucho beneficio y hacer muchos mejoramientos porque no es lo mismo que comenzar a construir una vivienda desde cero”.