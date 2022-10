Se espera que fletes navieros bajen sus precios

Las navieras mostraron que el alza de combustibles y el aumento en el costo de funcionamiento. Las comercializadoras por su parte, han destacado la violenta baja de precios de la logística en otras rutas.

El negocio de las navieras consiste en mover 2,6 millones de toneladas de fruta fresca durante la temporada. La industria frutícola chilena descansa casi exclusivamente en los barcos para llegar a sus clientes en China, Estados Unidos o Alemania.

Según cálculos del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, el último año los fruticultores pagaron US$ 635 millones extras en transportes marítimos debido a la violenta alza de costos.

Otros rubros agrícolas también sufrieron por el alza de los fletes en la última temporada. Según la SNA la industria de los vinos pagó un sobre costo de US$ 457 millones en la última temporada, mientras que las carnes de aves sumaron US$ 33 millones extras, y las de cerdos agregaron US$ 36 millones en costos logísticos.

Sin embargo, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, es optimista sobre el futuro de la fruticultura. ‘Debido a los problemas logísticos, la temporada pasada fue la más complicada desde el evento en que supuestamente se detectaron cianuro en uvas de mesa en los años 80. Sin embargo, es un rubro que a pesar de los problemas actuales, tiene una alta demanda en el mundo. Una de las enseñanzas de la pandemia es que la gente quiere comer más sano y las frutas se ajustan a ese interés. Además vemos que siguen llegando inversionistas y fondos extranjeros a la fruticultura chilena’.