Esta semana comienza la tradicional celebración chilena de Fiestas Patrias, la cual tendrá tres días feriados, sin contar el sábado 17.

El escenario se ha tornado complejo considerando la inflación descontrolada que experimenta el país, una elevación constante de la Tasa de Interés, un IPC de 1,2% en el mes de agosto y la recesión que proyectan los expertos para el 2023.

Estos factores generan que las proyecciones de consumo económico para el fin de semana largo se vean frenadas por el alto precio de algunos productos típicos, como la carne y el pan.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Miguel Pezoa, indicó que “no creo que nadie esté sacando cuentas alegre, pero el chilenos siempre ha guardado recursos para este tipo de fiestas y realiza igual alguna actividad para celebrar. Que bueno que lo podamos hacer porque ya llevamos mucho tiempo confinados. Cuando todo se paraliza producto de la incertidumbre el comercio es el más afectado”.

Agregó que “esperamos que todos puedan salir a distintos lugares y gastar parte de lo que han ganado. Si algunos lo están invirtiendo en disfrutar estas fechas, enhorabuena”.

FERIADO 16 DE SEPTIEMBRE

En relación al feriado del viernes 16 de septiembre, el presidente del gremio, manifestó que “siempre hemos estado preocupados porque se afecta al comercio en general por una toma de decisiones que debería ser del comercio y no decidido centralmente. Pero nosotros debemos aceptar lo que se haga”.

Junto con ello, agregó que “los más afectados siempre son los más pequeños, los que tienen que cerrar por obligación y los recursos no les permiten. Dicho eso, a nosotros no nos hace ninguna gracia pero tampoco podemos oponernos porque no tenemos fuerza frente a lo que dice la autoridad o la fuerza política. Habitualmente no somos consultados”.

ESCENARIO CONSERVADOR

Grupodefensa.cl en conjunto con Defensadeudores.cl, realizó una encuesta de Fiestas Patrias para conocer la forma de consumo y otros datos sobre el manejo del bolsillo durante este feriado largo.

Al consultar a las personas si es que recibirán aguinaldos, un 62% de los casos señalaron que sí. Este dinero, la gran mayoría, lo gastará en financiar la celebración de Fiestas Patrias (64%), le siguen con 15% y 13%, respectivamente, ahorrar y pagar deudas. Solo un 7% de las personas lo ocupará para temas pendientes como reparaciones del hogar o atenciones de salud postergadas.

Un 92% de los encuestados afirmó que este año celebrará las Fiestas Patrias con familiares o amigos, en sus casas o parques, sin salir a fondas o eventos masivos que cobren para entrar.

De hecho, al ser consultados por el gasto promedio en el que incurrirán durante esta celebración, una de cada tres personas indicó que gastará menos de $50.000.

Sobre el financiamiento para las Fiestas Patrias, un 95% de las personas indicó que no se endeudará para financiar la celebración dieciochera. Es más, un 42% afirmó que financiará las Fiestas Patrias solo con su aguinaldo.

Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, agregó que “las cifras de este sondeo son tranquilizadoras. Las personas están siendo consecuentes con lo que se requiere hoy. Es importante ahorrar, en los casos que se pueda, gastar con mesura y no endeudarse ni tomar grandes riesgos económicos. Lo central en estas Fiestas Patrias, va a volver a ser la familia y compartir”.

