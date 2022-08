Incremento de cuota migrante permitiría a empresas operar mejor en las actuales condiciones de mercado

Empresas de los sectores agrícola, comercial, metalmecánica y otras, han indicado que los trabajadores chilenos no se interesan por ciertos sectores laborales, lo que no les ha permitido cumplir ciertos plazos.

Un vocero de un gremio de la producción local y del comercio de Biobío valoró positivamente la propuesta de aumentar la cuota de contratación migrante que pueda trabajar en una empresa a 40 por ciento de su planta total en Chile, considerando que según los datos manejados por el gremio, los trabajadores nacionales no se emplean en algunos sectores productivos del país, dificultando a estos el cumplimiento de sus metas.

Al ser consultado por diario La Tribuna con respecto a los posibles efectos de esta medida, en caso de implementarse a nivel nacional, el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío, Álvaro Ananías dijo que “en el reciente IPER (la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles) de julio de 2022, un 51 por ciento de las empresas encuestadas señaló que ha buscado trabajadores y no ha logrado realizar contrataciones”. El vocero del gremio representativo de las actividades productivas y comerciales de la región explicó que “en diciembre pasado, un 65% de las empresas que respondieron, no encontró trabajadores para ciertas demandas laborales”. “Empresas, del agro, comercio, metalmecánicas y otras, nos han señalado que los chilenos ya no se interesan por ciertos sectores laborales y no han logrado cubrir plazos de trabajo”, contó el dirigente de la CPC Biobío.

PROPUESTA Y ESCENARIO ACTUAL

El panorama descrito por Ananías refleja, de acuerdo al dirigente del conjunto de las industrias de la región, “una realidad que se observaba antes pero que se agudizó con la pandemia. Por otra parte el INE señala que del universo de 1.059.000 migrantes que componen la fuerza laboral extranjera en Chile, cerca de 65 mil se encontraban desocupados a junio de este año”. A lo anterior, el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio Regional agregó que “además, se pueden generar visas de trabajo temporales para aquellos migrantes que vienen por temporadas, como las cosechas”. Debido a lo anterior, Álvaro Ananías valoró la propuesta como una medida positiva: “Nos parece apropiado incrementar el porcentaje de migrantes que pueden trabajar en las empresas chilenas, y aportar en sectores que han visto disminuir su producción”.

El coordinador de la Cámara de la Producción y del Comercio de la Región del Biobío declaró que dicha disminución podría estar produciéndose “en parte, por falta de personas interesadas en desempeñarse en esas áreas de la economía”. Sin embargo, con la propuesta de aumentar la cuota de personas que hayan venido del extranjero a trabajar en Chile “mejora el desempeño de nuestras actividades económicas y generamos empleo a migrantes que lo requieren”, observó el presidente de la CPC Biobío. A pesar de lo anterior, Ananías recordó que “se debe poner cuidado en las visas que se otorguen para no crear una crisis migratoria”. El presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio a nivel nacional, Juan Sutil, también se había referido a la propuesta, que plantea disminuir el porcentaje de trabajadores chilenos que deben trabajar en una empresa a 60 por ciento.

CRECIMIENTO MIGRANTE LLEVA A RECONSIDERAR CUOTA EXTRANJERA

El dirigente de la CPC Chile expresó a diario Financiero que el cambio apuntaría en la dirección indicada, considerando el cambio demográfico que ha experimentado el país durante el último tiempo: “Se debe avanzar en eso. Es una medida correcta, humanitaria, para podernos hacer cargo del escenario actual. Hoy casi un 10 por ciento de la población es migrante”. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicó a inicios de este mes, su informe sobre la tasa de desocupación extranjera, que fue de 6,1 por ciento entre abril y junio del presente año. Según los datos obtenidos y procesados por el INE en su Encuesta Nacional de Empleo, “en doce meses, las personas extranjeras ocupadas ascendieron a 6,5%, incididas, principalmente, por los sectores alojamiento y servicio de comidas (26,0%), comercio (10,5%) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (45,5%)”. Los resultados del estudio indican también que, así como los trabajadores migrantes en general y en todo el país crecieron, también lo hizo así la ocupación informal: “La tasa de ocupación informal de la población extranjera se situó en 28,1%, lo que marca un alza de 3,1 puntos porcentuales en un año. En las mujeres, la tasa llegó a 28,5%” (lo que representa un incremento anual de 0,2 puntos porcentuales según el INE). En el caso de los hombres encuestados para el estudio mensual sobre el estado de la población ocupada en actividades laborales, el indicador llegó al “27,8% del universo considerado (mostrando un aumento de 5,2 puntos porcentuales. Las personas extranjeras ocupadas informales aumentaron 19,8%, incididas por los hombres, con un 28,5% de estos desempeñándose en trabajos informales y un 10,4% de las mujeres” realizando, por su parte, trabajos informales.