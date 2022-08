Tanto el precio del gas como del combustible han incrementado sus valores, haciendo insostenible para distintos rubros mantener las tarifas.

Por ello, el gremio de los colectivos Transporte y Servicio de Pasajeros Paillihue S.A, de la comuna de Los Ángeles, anunció que desde este jueves 4 de agosto se elevará a $700 la tarifa diurna y a $800 la nocturna.

El decreto 212, que reglamenta los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, señala que los conductores deben avisar del aumento del precio del pasaje, que se autoriza a través de un oficio enviado por el Ministerio de Transporte, pero no es una exigencia.

En esa misma línea, Cristian Rogazy, presidente de las líneas de Paillihue, declaró en conversación con diario La Tribuna, que el principal motivo del alza en el precio del pasaje, es el aumento en el costo del combustible.

“Además, los insumos como los repuestos y las mantenciones de los vehículos, están carísimos. Cuando hay panne, dado que los autos andan todo el día en la calle, se pone complicado, porque los arreglos están saliendo tres a cuatro veces más caros que antes del estallido”, señaló Rogazy.

Otro asunto importante para el gremio es el estado de las calzadas por las que circula el transporte público.

Respecto al arreglo de las calles, el presidente de los colectivos Paillihue, declaró que “de la Avenida Francisco Encina, yo he enviado a la encargada de Tránsito de la municipalidad fotos del estado de la calle, que no da abasto, está llena de eventos, y nos afecta no como a otros conductores que pasan dos veces al día por ahí. Nosotros pasamos a cada rato y eso igual afecta el estado del vehículo, se estropean mucho más rápido”, puntualizó.

Además, Rogazy comentó que estos baches exponen a transeúntes y a conductores a accidentes, debido a que “uno tiene que andar zigzagueando y no hay aviso ni fecha de arreglo, no se sabe si está contemplado algún trabajo, solo ponen conos de advertencia, y en algunos sectores se arma una sola vía, lo que hace peligroso el tránsito”.

Desde el gremio se preguntan hasta cuándo tendrán que lidiar con el alza del combustible, que se repite todos los jueves con un aumento de $12 por litro, indicando que “anteriormente, nosotros podíamos mantener una tarifa por ocho años, y la última variación fue hace tres o cuatro años, considerando que en tres meses más puede llegar a mil 600 pesos el litro”.

La agrupación que preside Cristian Rogazy está compuesta por aproximadamente 250 vehículos, junto a otros 100 que maneja otra asociación, pero que abarca el mismo sector, congregados en cinco líneas, por lo que no hay falta de servicio ni escasez de flota, ya que, según indicó el dirigente, “a veces andamos dando vueltas vacíos y eso también es pérdida, porque en hora peak obviamente vamos llenos”.

Cabe señalar que esta medida está determinada sólo en las líneas de colectivos Paillihue indicadas anteriormente. Existe la posibilidad de que otras se sumen al alza, pero queda sujeto a evaluación por cada agrupación.

VER TAMBIÉN: