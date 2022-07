Buscan reforzar seguridad del comercio local ante aumento de delitos

La puesta en marcha del plan apunta a prevenir los asaltos, el delito de oportunidad, y que los vendedores se encuentren en situaciones donde no puedan ver a los delincuentes aproximarse.

La directora de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Ruth Jara Riquelme, afirmó que el municipio accedió a implementar estudios que analicen y permitan prevenir la comisión de delitos en el sector comercial, luego de una reunión entre los representantes del rubro y la casa edilicia sostenida esta semana. En la ocasión, se planteó la búsqueda de soluciones ante el aumento de hechos delictuales ocurridos durante el último tiempo en el centro de la ciudad.

La vocera del gremio comercial angelino dijo a diario La Tribuna que “sostuvimos una reunión con el Concejo pleno, donde estuvieron los concejales y el alcalde de nuestra comuna, quienes nos dieron un espacio para poder hablarles de una metodología, científicamente probada, para la prevención del delito en el barrio comercial”.

Añadió que “se trata principalmente de un trabajo metódico entre policías, el área de seguridad de nuestro municipio, los dueños de locales y trabajadores, que levantarían un diagnóstico para determinar qué se está haciendo que llama la atención del delincuente”, detalló Jara.

Detalló que “acordamos citar a una reunión técnica con los profesionales que vendrían a nuestra ciudad a trabajar esta metodología. Ellos han implementado esto en otras comunas a nivel nacional”.

MEJORAMIENTO A TRAVÉS DE ESTUDIO

“Los Ángeles sería pionero a nivel regional, aplicando el plan en un área comercial tan amplia, porque queremos abarcar desde Ercilla, Villagrán, Tucapel y Ricardo Vicuña”, explicó la dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles.

Ruth Jara destacó el trabajo “conjunto de todos los actores sociales, tanto del área pública como privada e intervenir nuestra ciudad bajo esta metodología internacionalmente probada. Primero se levanta un diagnóstico, trabajando con las policías, los trabajadores y los encargados de seguridad. La recepción desde el municipio fue muy buena y como Cámara nos coordinaremos con el área técnica para trabajar el financiamiento y la implementación de esto lo antes posible”, detalló.

Asimismo, indicó que el proceso consta “primero, en la etapa de diagnóstico, donde se aplican instrumentos para verificar, por ejemplo, si el locatario realiza acciones que ayudan al delincuente o si hay lugares que propician el delito. En tanto el profesional venga y haga un diagnóstico de la seguridad en la ciudad armará un plan de acción, donde nos van a decir ‘esta calle tiene poca luminosidad y los delitos de esa calle predominan los sábados a las siete de la tarde”, ejemplificó la representante de los comerciantes angelinos.

Jara continuó diciendo que “luego de todo ese diagnóstico nos van a dar un plan de acción, donde nos dirán si tenemos que mejorar la luminaria y los letreros de cierta calle, porque en esos lugares se puede ocultar la gente. Algunas fachadas pueden tener muchos árboles y en algún local eso permite que el delincuente se esconda. Así mejoraremos la seguridad”.

Desde su planteamiento, “todo esto tiene el fin de prevenir el delito de oportunidad, el asalto, que el vendedor esté muy solo, o que su vitrina tape al colaborador que está en el local y que él mismo no pueda ver hacia afuera”.

REVITALIZAR LA VIDA COMERCIAL NOCTURNA

“Nosotros nos asesoraremos en materias que abarcan desde la prevención del delito, enfocándose en cómo piensa el delincuente y qué factores permiten que delinca en un lugar determinado”, explicó la dirigente del gremio comercial.

Proyectó que “con estos cambios que podríamos generar se previene y evita el delito, volviendo a tener un centro más seguro, familiar, que no obligue a las personas a resguardarse en sus casas después de las seis de la tarde. La gente tiene que poder ocupar su centro. El programa apunta a darle más vida a nuestro centro. Las micros y los colectivos ya no funcionan más tarde porque las personas vuelven a sus hogares entre las siete y las ocho de la tarde”. Con las nuevas medidas de seguridad, Jara se mostró esperanzada que “las galerías no tendrían que cerrar tan temprano, que implica menos venta. Esto es una cadena, como Cámara estamos muy preocupados de cómo ha afectado al centro la falta de seguridad. Sentimos que estamos a tiempo de recuperar la vida comercial de nuestra ciudad, pero para esto se necesita un compromiso general. Gratamente tenemos la percepción de que nuestra sugerencia fue bien recibida y esperamos tener una próxima reunión con los técnicos encargados de ejecutar el trabajo”, concluyó.