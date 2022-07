Se veía venir: Anuncian subida de tarifa en locomoción colectiva de Los Ángeles

La tarifa normal que cobran los colectivos es de 600 pesos, la cual subiría a 700. La tarifa nocturna, por otro lado, se encarecería, pasando de 700 a una nueva de 800 pesos.

Las tarifas para los usuarios que utilizan la locomoción colectiva de Los Ángeles subirán 100 pesos dentro de 15 o 30 días más, debido al incremento en los costos que han experimentado los dueños de los vehículos del transporte público a la hora de comprar repuestos o abastecerse de combustible.

Así lo anunció Cristián Rogazy, presidente y representante legal de las líneas 15, 25, 26, 27 y 28, que comprenden el trayecto entre Paillihue, Santiago Bueras y Paillihue-Avellano. “Hace más o menos tres días envié una notificación a la Seremi de Transportes, dando aviso de que vamos a subir las tarifas. Para eso nos rige el artículo 41 bis del decreto supremo 212”, aseveró el dirigente.

Añadió que dicho artículo “señala que nosotros tenemos que dar aviso con 30 días de anticipación y hay una opción de solicitarlo con 15 días de anticipación. En ese sentido, la Seremi de Transportes nos podría negar esa solicitud”.

No obstante, Rogazy explicó que “yo lo hice con 15 días de anticipación porque nuestro servicio ya no da para más, con las constantes alzas del combustible. Ahora, si la Seremi no da lugar a eso, yo a los 30 días incrementaré la tarifa normal que cobramos en 600 a 700, y la tarifa nocturna de 700 la incrementamos a 800 pesos. La tarifa larga, que tenemos en 1.000 pesos, por el momento la vamos a mantener”, agregó el vocero de las líneas de colectivos.

ALZA DE INSUMOS EXPLICA EL ALZA

Respecto a las razones detrás del incremento en el valor de la movilización, Cristian Rogazy argumentó que “hoy todo está muy caro para todos los rubros, la inflación que estamos viviendo en el país no permite aguantar esta situación. Por eso, le pedimos a nuestros usuarios que tengan la comprensión suficiente y que entiendan que no es un abuso ni un aprovechamiento, sino que las circunstancias ameritan esto. Hoy nuestras utilidades se las están llevando los servicentros. Más de la mitad de nuestros ingresos van a los servicentros por el altísimo costo de los combustibles”.

El presidente de las líneas de locomoción colectiva destacó el hecho de que “ayer subió 20 pesos por litro, cosa que se supone que el Mepco venía estabilizando en 100 pesos. Luego se anunció que se iba a estabilizar a 12 pesos semanales, pero hoy hubo un abultamiento del alza que hizo que subiera 20 pesos por litro. De aquí a que subamos las tarifas, en 30 días más, no sabemos cómo estará el combustible. Pero cabe señalar que los repuestos para las mantenciones de nuestros móviles también están carísimos”.

El dirigente indicó que “nos hemos aguantado, siempre considerando al pasajero, pero esto ya no resiste más, ni siquiera un nuevo análisis, porque es una necesidad obvia e imperiosa la que hoy tenemos de subir las tarifas. No podemos saber qué va a pasar en uno o dos meses más, pero sí hay proyecciones de que todo va al alza. De hecho, nosotros ni siquiera vamos a la par con la inflación, nuestras tarifas debieran ser por lo menos de 900 pesos por el costo del combustible”, advirtió.

A lo anterior sumó el retraso en la llegada y el alza en los precios de los distintos insumos que requieren los conductores de la locomoción colectiva para sus máquinas, lo que de acuerdo al representante del rubro, “influye bastante y no solamente los repuestos. Muchos estamos en el último año del plan de Gobierno ‘Renueva Tu Colectivo’, al cual se puede postular en blanco o con el vehículo renovado. Muchos postularon en blanco, pero resulta que las automotoras no tienen autos para comprar, entonces se va a perder esa bonificación”.

PIDEN MÁS AYUDA A LAS AUTORIDADES

Cristián Rogazy explicó que “hoy en Los Ángeles cuesta encontrar un repuesto específico y cuando se encuentra vale un disparate. Nuestros amigos que nos venden repuestos se han aprovechado de la situación. Las utilidades que ellos tienen ya son muy elevadas. Por parte de ellos también hay un abuso en el porcentaje de utilidad y además cuesta mucho que los repuestos lleguen”.

Agregó que esta situación “nos demora y nos hace perder plata, porque ganamos plata en la calle, y nos hace dejar al pasajero botado. Son muchas variables las que nos están afectando. La iniciativa Renueva Tu Colectivo ha sido un aporte adicional que mitiga un poco todas estas constantes alzas, pero la ley se termina este año, razón por la cual hago un llamado a las autoridades a darnos más ayuda, porque es el único apoyo que tenemos hoy”, se lamentó. El dirigente declaró también que “nadie puede venir a manejar nuestro negocio, como en algún momento lo planteó el Presidente Boric, quien dijo que la locomoción colectiva no iba a subir sus tarifas, pero a nosotros no nos compete eso. Hago un llamado a todos los usuarios a que comprendan el alza de 100 pesos, pero hay que tomar en cuenta que en los supermercados el alza están muy por encima de lo que nosotros estamos implementando”, finalizó.