Apicultores se reunieron para potenciar defensa de las abejas

Los asociados nacionales buscan formar una visión de sostenibilidad y sustentabilidad en la apicultura, a través de la unión de todos los trabajadores del rubro en el país.

Voceros del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile destacaron la realización de la primera convocatoria nacional del gremio, vía zoom y con más de mil asistentes, con el fin de aunar los lineamientos del gremio, basados en la sustentabilidad y el rol de la abeja en el área silvoagropecuaria.

El presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile (Monachi), Christian Díaz, dijo que “se hizo una gran reunión nacional, que nos dejó muy contentos. Es la primera vez que se forma algo tan grande, con más de mil personas”.

Díaz valoró “la formación de una unión para todos. Como Monachi estamos muy felices de todo el trabajo de meses, con el foco en cambiar el rubro apícola y unificarlo con el fin de llegar a un bien común para todos. Monachi trabaja para las personas, como presidente me emociona la formación del gremio, cuyo único fin es unificar a los apicultores, para que puedan pelear por obtener condiciones de trabajo dignas”.

El dirigente llamó al Gobierno “a ayudar a los apicultores. Tenemos muchos proyectos, pero este tipo de cosas se van construyendo paso a paso y confiamos en nuestro equipo, que es profesional y en poco tiempo ha logrado formar muchas cosas”.

CUIDADO DE LAS ABEJAS Y EL PLANETA

El vicepresidente del movimiento gremial, Pedro Cuevas, indicó por su parte que “tuvimos una gran reunión, vía zoom, con más de mil asistentes, cuyo único fin es la unificación nacional apícola, para enfrentar las crisis económicas y alimentarias que vienen”.

Cuevas resaltó el trabajo de “los apicultores, base fundamental para producir alimentos y frutas para este país. No queremos que se sufra de una catástrofe, ya que sin nosotros no hay frutas ni semillas. Somos los cuidadores de nuestras abejas, que son las principales polinizadoras de todos los frutos y alimentos que se producen en este país”.

El vocero de Monachi añadió que “sin abejas no hay polinización, sin abejas no hay fruto, sin abejas se avecina una gran catástrofe que queremos prevenir. Estamos aunando esfuerzos para no fallar en el encadenamiento productivo de frutas y semillas”.

En tanto, el director del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, Mario Flores Chávez, destacó la realización del “primer encuentro ampliado de Monachi, con una gran concurrencia. Más de mil personas asistieron entre el Facebook Live de Monachi y la transmisión de la plataforma Zoom. En el encuentro se trataron conceptos como comunidad apícola, sustentabilidad y el rol de la abeja apimelífera de forma estratégica en el área silvoagropecuaria”.

“En ese sentido fue un encuentro muy exitoso. Todos los apicultores acordaron en que se debe avanzar en visibilizar el rol y la importancia que tienen las abejas en el mundo silvoagropecuario”, anunció el director del gremio, añadiendo que “en la producción de alimentos, específicamente las abejas son de vital importancia y si no se avanza en políticas públicas que puedan apoyar y fomentar la actividad se pone en peligro al rubro y todo lo que deriva de él”.

Flores llamó a “tener una visión de sostenibilidad y sustentabilidad en el campo apícola, para lo que Monachi está haciendo todos los esfuerzos posibles con el fin de generar esa unidad”.

MÚLTIPLES RUBROS Y EMPLEOS

En tanto, el asesor del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, Mario Flores Molina, comentó que “esta semana la directiva de Monachi tuvo una reunión con los adherentes de este movimiento nacional para informar los pasos que se han ido dando y presentar los componentes de la directiva, como su presidente, vicepresidente, secretaria, asesores y tesorero”.

También explicó que “esto nace debido a la precariedad por la que ha estado pasando el rubro apícola nacional por muchos años, cuarenta años atrás ha habido organizaciones que han avanzado en algunas cosas, pero no lo suficiente considerando la importancia nacional que tiene este rubro”. En su opinión, “este es un rubro estratégico, motor fundamental de la producción agraria y de alimentos para Chile. La gran cantidad de trabajos que genera la apicultura directa e indirectamente también realza su importancia. Gracias a la apicultura tenemos cientos de miles de empleos para la recolección de las frutas, donde hay participación de transportistas y de una multitud de personas que trabajan desde la cosecha hasta que el producto llega al barco”.

“La apicultura es una productora de trabajo, porque antes del trabajo de las abejas, los agricultores ya están generando demanda de mano de obra”, remarcó Flores Molina. Entre las distintas tareas mencionadas por el asesor de Monachi, que son solicitadas gracias a la apicultura, están “las podas, la fertilización y todas las labores que requieren los huertos antes y después de que lleguen”, concluyó.