Advierten que cese de exportación de trigo desde Ucrania aumentará el costo de la alimentación

Los países en conflicto están entre los cinco más relevantes en exportación de trigo, razón por la cual el precio del alimento y de sus productos derivados aumentará.

El cientista político con máster en estudios internacionales, Alfonso Leiva, advirtió que el bloqueo de exportaciones desde Ucrania agudizará los problemas alimentarios globales, debido a la disminución de la oferta de cereales a nivel mundial, lo que disminuirá la oferta proveniente de otros países, generando nuevas alzas en el precio de los productos derivados en Chile.

Leiva explicó que “la situación de Ucrania obviamente afecta a las empresas, cuando un país entra en una guerra ya no está en una situación normal, el Estado entra en un estado de emergencia, que aquí se llama Estado de Asamblea, que restringe una serie de libertades”.

El analista dijo que el conflicto bélico “afecta a las empresas, porque producto del conflicto, ve alterada su actividad normal, producto de ataques, la necesidad de abastecer el ejército, imposibilidad de llevar sus productos al extranjero, daños a su estructura, etcétera”.

Ejemplificó el caso de la imposibilidad de realizar exportaciones con “lo que denuncia Ucrania, que es lo que está pasando con Rusia, que está bloqueando buques ucranianos que intentan llevar sus productos al resto del mundo. Esto puede ocurrir. Los bloqueos de puerto son algo normal, por ejemplo, el 21 de mayo, el combate se genera entre Perú y Chile, porque Chile estaba bloqueando el puerto de Iquique, bloqueando los suministros”.

DISPONIBILIDAD DEL ALIMENTO

“A Rusia le preocupa el ingreso de Suecia y de Finlandia, porque ante un posible conflicto con la OTAN, sus puertos se verían bloqueados”, continuó Alfonso Leiva.

Agregó que “la guerra de Ucrania tiene su efecto en el mundo y uno de ellos es agudizar el problema alimentario y llevar esta crisis a nivel global, que nos va a tocar a nosotros. La movilización de tropas, paralización de empresas y todo lo que viene con la guerra tiene un papel no menor en esta crisis alimentaria, pero viene a exacerbar el panorama global que estábamos viviendo antes”.

El analista político indicó que “con la llegada de esta guerra entre dos potencias exportadoras del rubro de los alimentos, con Rusia como uno de los principales exportadores de fertilizantes, podemos ver que la guerra sí tiene sus efectos. Ambos países son grandes productores de trigo a nivel mundial, pero también son grandes potencias exportadoras, India es el segundo productor de trigo, pero en exportaciones está en el top 20 de países”, puntualizó.

El académico dijo que “Rusia y Ucrania están entre los cinco países más importantes en la exportación de trigo, por lo que obviamente afectará en el precio del alimento y de sus productos derivados. La incapacidad de exportar estos productos al resto del globo, va generando en el mundo menos circulación de ellos, aumentando sus precios, lo que hemos podido observar desde el aumento del aceite en los supermercados a los productos derivados del trigo”, explicó.

Alfonso Leiva mencionó que “incluso India decidió suspender las exportaciones de trigo, ante el temor de no tener la capacidad de cubrir la demanda interna en un futuro no muy lejano”. Respecto al efecto de la situación del extranjero en el país, el analista político indicó que “obviamente afecta, vivimos en un mundo globalizado interdependiente y lo que ocurra en Ucrania, aunque no importemos trigo o cereales en grandes cantidades, nos va a afectar. Ante la escasez del producto, los primeros países en verse afectados van a buscar otros proveedores, que puedan satisfacer su demanda, pero nuestros socios que traen maíz, por ejemplo, podrían ver afectada su producción”, dijo.

EFECTOS DEL CONFLICTO

Según el análisis realizado por el profesional, “Argentina ya anunció que puede llegar a tener problemas para exportar, producto del cambio climático, un factor importante en la crisis alimentaria y sin los fertilizantes tendrán problemas para producir, al igual que toda Latinoamérica”.

Para Leiva, “Latinoamérica es un actor importantísimo en esta crisis, porque sería capaz de cubrir la demanda de alimentos de su población, de no ser por la inflación, el Covid-19, la guerra y la situación de la India”.

Sostuvo que “todos estos golpes también impactan en Latinoamérica, sin mencionar que los fertilizantes afectarían la producción agrícola y Argentina importa esos productos de Rusia y de Bielorrusia, principalmente. Para Chile, si bien no vamos a estar tan complicados como otros países de Medio Oriente o de África, la situación va a ser compleja, podemos salir adelante, pero con un gran trabajo por parte del Estado y del sector privado”, adelantó el cientista político. Debido al panorama descrito, “la lógica del mercado dice que los precios del trigo y sus productos derivados seguirán en aumento, notándose la crisis primero en el bolsillo y, ojalá que no sea así, pero podría incluso haber una escasez de estos productos”, proyectó Alfonso Leiva en conversación con diario La Tribuna.