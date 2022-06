Viñas chilenas se lucen en London Wine Fair

Como productor posicionado y entre los 5 primeros exportadores al Reino Unido, Chile llega a London Wine Fair con una nueva propuesta en vinos y con el fin de difundir atributos diferenciadores y marcar presencia en el segmento premium.

A partir de este martes 7 y hasta el 9 de junio, seis viñas chilenas estarán presentes en este evento, que se ha convertido en uno de los más importantes en el Reino Unido, marcando tendencia en cuanto a vinos y propuestas.

Las viñas que participarán en un stand país liderado por ProChile, son Pagnel, L’entremetteuse, Tierra del Fuego, Männle, Zaranda y Gustavo Martínez, todas con atributos diferenciadores del Origen Chile como la producción de vinos naturales, de cepas y denominaciones patrimoniales, vinos de concepto minimalista (trabajo colaborativo donde todo el proceso de elaboración se desarrolla a mano), vinos elaborados por mujeres y también viñas de pequeñas producciones que le dan un carácter premium a cada botella.

“El Reino Unido es el sexto mercado del mundo en cuanto a consumo de vino. Al no ser un país productor, más del 99% del vino que se consume es importado, lo que lo convierte en el segundo mayor importador mundial. Chile es un proveedor posicionado en el mercado, y se ubica entre la cuarta y quinta posición entre los principales exportadores a este mercado”, señala Nicolás Poblete, Director Comercial de ProChile en el Reino Unido.

Asimismo, agrega que “durante el último año se han registrado crecimientos sorprendentes en los segmentos premium. Esto va en línea con la tendencia del mercado y que ha sido destacado por diversos expertos, quienes aseguran que el consumidor británico está privilegiando la calidad por sobre la cantidad, lo que convierte a esta presentación de Chile en London Wine Fair en una gran oportunidad para nuestros vinos”.

Algunas cifras

El Reino Unido fue el tercer destino de las exportaciones de vino chileno en 2021, totalizando US$ 227 millones). Destaca la exportación de vino blanco (US$ 70 millones), liderando las exportaciones la cepa Sauvignon Blanc y Vino Cabernet Sauvignon embotellado (US$ 32 millones).

A abril de 2022, las exportaciones de vino al Reino Unido han tenido un alza de 11,7% con respecto a igual período del año pasado, totalizando US$ 68 millones. El producto más exportado es el vino blanco (US$ 26 millones), que marca tendencia con la cepa Sauvignon Blanc.