Gremios del comercio analizan reducción de jornada laboral a 40 horas

Algunas empresas podrían terminar sus operaciones en Chile y buscar otros países donde establecerse debido a un aumento de los costos de producción de alrededor de un 20 por ciento.

Voceros de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío y de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles dijeron que el proyecto que disminuye el tiempo de trabajo semanal desincentivaría la llegada de empresas extranjeras a Chile y les quitaría competitividad a actividades intensivas en mano de obra, debido al aumento en los costos que traería la medida.

El presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío, Álvaro Ananías, dijo a diario La Tribuna que “cuando uno analiza la reducción de la jornada laboral en el país, no se debe mirar solamente este factor, sino que otros factores que están ocurriendo, es más o menos claro que junto con la reducción de la jornada laboral también viene un tema relacionado con el cambio de la ley de pensiones, donde se habla que la pensión de cargo del empleador subiría un seis por ciento, entonces cuando miramos estos dos factores, si uno dice la jornada laboral va a reducirse de 45 a 40 horas, lo que significa entre un 11 y 12 por ciento menos de volumen de trabajo, y a eso le agrega un seis por ciento de carga adicional al empleador o a las empresas en relación al tema de la previsión, uno está hablando de un 17 o 18 por ciento por sobre el costo actual”.

Ananías expresó que “esto en las compañías que son intensivas en mano de obra y alto valor agregado donde trabajan personas con valor agregado, nos vamos a encontrar con un problema de un aumento del 20 por ciento del costo, lo que es relevante porque este 20 por ciento se acerca a los márgenes con los cuales trabajan las compañías”.

ASEGURAN QUE HABRÍA IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD

El vocero de la CPC de Biobío explicó que “lo anterior significa que no existe otra posibilidad que una subida de precios, que llegará a los consumidores, por lo que generaría problemas bastante importantes, por ejemplo, las compañías que son intensivas en mano de obra inteligente, como consultoras, compañías que prestan servicios de ingeniería, compañías que prestan servicios en sectores emergentes, startups, finalmente tienen un problema en Chile y eso lleva a pensar si les conviene seguir trabajando desde Chile o en otros países, porque finalmente las compañías se instalan en los países donde les resulta más conveniente y si uno tiene un exceso o una subida de costos directa para estas compañías en torno al 20 por ciento, eso hace cuestionarse si vale la pena seguir trabajando desde Chile”.

El dirigente gremial agregó que “hay que observar cuáles serían las compañías más afectadas por este efecto de la disminución de la jornada laboral y resulta más o menos claro que estas son las que son intensivas en mano de obra, las compañías altamente automatizadas en la generación de sus productos no van a tener mayores inconvenientes, pero las compañías que requieren la participación de profesionales y una alta participación de personal en manufactura que sean intensivas en mano de obra son las que más van a sufrir y podrían quedar siendo compañías no competitivas en el mercado mundial, lo que es bastante grave”.

El presidente del Consejo de Turismo y director de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Hernán Hernández, manifestó a diario La Tribuna que “ya tuvimos una reunión virtual con el ministro de Economía, con la subsecretaria de Turismo y la directora nacional de Sernatur, donde manifestamos inquietudes respecto a la disminución horaria y el sueldo mínimo y varios gremios le manifestamos, por escrito y de manera verbal, que podría ser apresurado tener estos proyectos”.

DIÁLOGO CON LOS GREMIOS Hernández indicó que “le dijimos en la ocasión que era un tanto apresurado ya tener este proyecto, si bien todos estamos de acuerdo en que un mejor horario para la gente para que puedan descansar y compartir en familia y un mejor sueldo son avances positivos, pero las pymes del turismo, que son las más afectadas, que por lo general son familiares y que tienen tres o cuatro trabajadores que acompañan, no están en condiciones de suplir ese diferencial y tener 40 horas laborales involucra una o dos personas más, entonces complica y podría tener un efecto negativo, porque se tendrá que reducir personal y las personas que no están paliarlas con otro tipo de actividades part-time o algo, porque al final va a encarecer la actividad”. Lo anterior, según el vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, “no significará mejor empleo, creemos que puede generar el efecto contrario, por lo que hay que tener mucho cuidado y pedimos a las autoridades que se hicieran reuniones de trabajo con los gremios, quienes dan el empleo directamente, porque el Gobierno ya ha dicho muchas veces que el sueldo mínimo sube, por ejemplo, pero nunca le han consultado a los gremios si pueden pagar, hoy las pymes del turismo, la hotelería y gastronomía estamos con un déficit gigantesco, enfocado en cubrir nuestros costos de pago, tenemos imposiciones impagas por la pandemia, porque muchos locales estuvieron 17 meses cerrados y adquirieron deudas de imposiciones, con tesorería y con los bancos por ejemplo, de hecho muchas pymes están en Dicom porque no pudieron pagar a los bancos o pagaron atrasados, y una vez en Dicom se cae en un círculo dañino que afecta y no permite ejercer actividades bursátiles correcta para adquirir créditos más baratos”.