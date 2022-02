Costo de la producción de trigo mantendrá el alto precio de los alimentos derivados

Las hectáreas de trigo sembradas en Chile han disminuido en más de un 40 por ciento en los últimos 40 años, lo que ha obligado al país a comprar y depender del precio de mercados extranjeros para asegurar el abastecimiento.

El alza en el precio del trigo continuará elevando el costo de los alimentos en el país, especialmente el del pan, coincidieron en señalar dirigentes gremiales agrícolas, que explicaron que el aumento en el precio de los agroquímicos y de los fletes marítimos, que aún no han estabilizado sus precios, traería estos incrementos de valor por lo menos durante este año en Chile.

El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), Roberto Heise, dijo a diario La Tribuna que “desde la perspectiva de los consumidores el alza de precio del trigo impulsa el precio de pollos, huevos, cerdos, pavo, todos animales y aves de crianza que son masivamente consumidos, por lo que el aumento de precio en esas carnes es fuerte, como lo es también el tema del pan, me imagino que el Gobierno está tomando las medidas necesarias para controlar el efecto inflación producido por estos elementos, mientras que los productores también están perdiendo, si bien se podría pensar que el sobreprecio los beneficia, esto no se da así debido al precio de los fertilizantes, tema aún más grave que merece políticas públicas que defiendan o aseguren la llegada de fertilizantes para la producción de alimentos”.

ALZAS SE MANTENDRÁN EN DESMEDRO DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

Heise agregó que “espero que el efecto traído por la pandemia se normalice, porque el fósforo, producto básico que se aplica en las siembras, aumentó de 280 pesos a más de 700, en los nitrógenos de 350 mil pasamos a casi un millón de pesos, consecuencias de factores externos, porque los productores no fijamos precios, tomamos precios y este esquema no es conveniente para nosotros, porque insumos como los fertilizantes no solamente están caros, sino que no sabemos si llegarán a tiempo y si llega tarde ya no sirve”.

El vocero de Sofo manifestó que, “si bien se esperan nuevas alzas, este año ya debiera normalizarse todo el tema de fletes, mientras que el trigo se seguirá viendo afectado por la situación entre Ucrania y Rusia, que son dos grandes productores de trigo a nivel mundial cuyo conflicto está golpeando el precio del trigo, porque el trigo que producimos en el país no nos alcanza ni para la mitad del año, todo el resto se importa, al igual que muchos componentes de la canasta familiar, encareciendo la mesa de los chilenos, y podríamos ver un cambio en esta tendencia en un año, al recuperar la frecuencia de los fletes, recuperarse la elaboración y distribución de los fertilizantes, pero todo esto sin duda demora”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, manifestó a diario La Tribuna que “si bien las personas externas a la agricultura podrían pensar que los precios nos favorecen, la realidad es que el costo de los insumos se ha elevado considerablemente, por ejemplo, hace un par de años la tonelada de urea valía alrededor de 300 mil pesos la tonelada y en estos momentos está a mil pesos, es decir, todo ha doblado y triplicado su precio y estas alzas del trigo se han dado por problemas externos, producto de la pandemia, porque el costo del petróleo ha subido, haciendo subir los fletes marítimos, por lo que todo el trigo que se trae de afuera viene con un precio altísimo que ha repercutido en la producción nacional”. González agregó que “cada vez se siembra menos trigo en Chile, en los años 80 se sembraban alrededor de 480 mil hectáreas y ahora debemos estar cerca de las 200 mil, lo que no nos permite autoabastecernos, obligándonos a depender del comercio exterior, que se ha visto afectado por la escasez de insumos y fertilizantes y altos costos en los fletes que nos han llevado a la situación que tenemos ahora”. El vocero de la Asociación de Agricultores de Ñuble agregó que “lo más preocupante de esto es que las próximas siembras, que son entre mediados de abril y mayo para los trigos de invierno, tendrán costos de producción altísimos, debido a insumos como fertilizantes, herbicidas y fungicidas que hacen el negocio menos rentable”.

PRECIO DEL PAN HARÁ NOTAR EL PROBLEMA EN TODO EL PAÍS

Carlos González expresó que “el impacto más grande de todo esto lo verá el consumidor, el que compra el pan en la casa, porque no me extrañaría que con estos niveles de precios este alimento sufra un reajuste en su precio, por lo que el consumidor será el que resentirá también estas alzas cada vez que vaya a comprar el pan, porque si el trigo está más caro este precio se traspasa al molinero, que hace una harina más cara, que los panaderos tienen que comprar también a un mayor precio”. Respecto a las proyecciones para los precios, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble indicó que “no veo que vengan bajas en el precio del trigo en lo inmediato, este fenómeno llegó para quedarse un tiempo y el pan seguirá en los precios que está y la verdad es que cuando productos tan sensibles como este alimento suben es difícil que vuelvan a bajar, además como productores nos preocupa el hecho de que es difícil que la superficie de trigo aumente, porque producir un quintal es muy caro y los intereses bancarios van a subir un nueve por ciento y una gran mayoría de los productores trabaja con créditos, por lo que la opción es sembrar menos o utilizar menos fertilizantes, lo que traería consigo menores rendimientos para la próxima temporada”.