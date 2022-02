Alza en precio de los productos: Cómo está afectando el valor de los fletes marítimos￼

La crisis de los contenedores ha ido cambiando y si antes la baja demanda era una de las problemáticas que incidían en el precio de miles de productos, hoy, por el contrario, la sobre demanda es uno de los factores que más está incidiendo en nuevas alzas que, según expertos, lo más probable es que se mantengan durante todo este 2022 y también el año siguiente.

El impulso económico generado por la mayor apertura frente al confinamiento, activó nuevamente las importaciones en Europa y Norteamérica, lo que hizo que la demanda se disparara, coincidiendo con una temporada alta en los encargos por la navidad. Según el índice de Contenedores de Carga Spot desde China a Latinoamérica (SCFI Shanghái – Santos), el valor de los contenedores subió de US$500 por contenedor, en julio, a US$4.805 en la última semana de noviembre, significando un alza de 861%.

Según Matías Baerwald, Business Development Manager de KLog.co, principal embarcador digital de Latinoamérica: “Muchos están hablando de cómo los retiros, las tasas de interés, el cambio del dólar, entre otros, están afectando la inflación, pero nadie está hablando de lo que ocurre con el alza de los fletes y el desabastecimiento, y sus implicancias en el alza de los precios. En tiempos de alta demanda en circunstancias normales, el peak de los precios llegaba a un 30%, hoy el encarecimiento supera los tres dígitos porcentuales”.

Escenario a dos años

Según la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), alrededor del 95% de las importaciones del país se realizan por la vía marítima. En esto, de acuerdo a las cifras que maneja el Servicio Nacional de Aduanas, China se alza por mucho margen, como la más grande fuente de mercancías del tipo CIF, o sea, productos en los que el vendedor es responsable por el costo y contratación del transporte marítimo.

De acuerdo al experto, durante los próximos dos años se mantendría esta tendencia, hasta que se solucione la problemática que compete a la falta de naves y problemas logísticos de espacio en los puertos. Eso sí, según sus estimaciones, las tarifas no volverán a ser las de antes.

“No se ve un camino fácil, puesto que el 2022 debería haber un alza en los precios y desabastecimiento de productos, y puede ocurrir que muchos insumos van a ser demasiado costosos de traer para los importadores. No me extrañaría que disminuyera la variedad de productos a los que estamos acostumbrados. Quizás algunos importadores, incluso, opten por no traer más ciertos productos. Después de dos años la tendencia sería a estabilizar los precios, pero no a bajarlos”, indica Matías Baerwald.