Los múltiples factores que explican por qué se mantendría el alto costo en los alimentos

Algunos factores ambientales y del mercado no han permitido aumentar la oferta de siembras y cultivos, que al disminuir también encarecen el precio de los productos que salen al mercado.

La escasez de mano de obra, la prolongada sequía, el aumento en los precios del mercado internacional y los altos costos de los fletes mantendrán al alza los precios de los productos alimentarios, según aseguró la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos) que sostuvo que estos problemas continuarían manifestándose en el corto y mediano plazo a nivel mundial al no haber mejoras sustanciales en estas materias.

Chilealimentos es entidad privada de carácter gremial que reúne y representa a empresas de alimentos elaborados y compañías de maquinaria, equipos y de servicios relacionadas con el procesamiento de los alimentos, cuyo objetivo es promover el desarrollo y protección de las actividades comunes a sus asociados y la defensa de sus intereses en Chile o en el extranjero ante las autoridades y entidades públicas o privadas.

Su presidente es Gonzalo Bachelet quien aseguró al diario La Tribuna que “hay muchos factores que explican el alza en el precio de los alimentos y que probablemente la van a seguir explicando en el mediano y corto plazo porque los factores principales aún no ceden como para pensar que se verán bajas en esta materia, que tiene dos grandes grupos de factores: los internos y los externos”.

Bachelet detalló que “los factores externos que más afectan a Chile, al ser un gran importador de alimentos, es que han subido sus precios de manera sostenida, además del valor del dólar, que también ha tenido un alza importante”.

SEQUÍA, MANO DE OBRA Y PRECIO DE FLETES

Gonzalo Bachelet explicó que “a nivel internacional hay alzas muy importantes en hortalizas, granos, carne, etcétera, que se deben a mayores costos de producción por el Covid-19, al igual que en Chile, con los problemas para conseguir mano de obra, pero en nuestro caso se agrava por el incremento del dólar y otro factor importantísimo, que sigue afectando de manera diaria o semanal es el precio de los fletes internacionales, que en el caso de los alimentos que vienen a Chile, lo más barato que se encuentra es el doble del precio de hace un año atrás, llegando a doblarse, triplicarse y cuadriplicarse estos valores en los últimos 12 meses y aún no paran de subir, lo que explica en buena parte los factores externos, unida a las dificultades productivas que han vivido todos los rubros, incluido el de los alimentos”.

El vocero de Chilealimentos mencionó “la escasez de mano de obra y los problemas de movilidad, además del mayor valor del dólar y el alza en el precio de los fletes”, como las cuatro principales razones del alza.

Otro factor según Bachelet “es la escasez hídrica, que está provocando menores siembras y cultivos que ha llevado a que productores con intenciones de llevar a cabo esta tarea, no lo puedan hacer por no disponer de agua y cuando sí siembran o plantan, tiene menores rendimientos, por lo cual también hay un mayor costos”.

Los insumos agrícolas también se suman a la larga lista de productos que han incrementado el valor de la comida en el país y en el mundo “que han subido sus costos y su disponibilidad y que se transan en dólares, por lo que el valor del dólar también influye en su valor, por lo que explicar el alza en el costo de los alimentos es desafortunadamente natural”.

FACTORES EXTERNOS

Respecto a los fletes y el desbalance a nivel mundial en materia logística, el presidente de Chilealimentos dijo a Diario La Tribuna que “es un tema grande para lo cual no se ve una solución. De hecho, nos han dicho que se vienen nuevas alzas internacionales en la materia y a niveles increíbles, para lo cual no se ve solución, aunque el tipo de cambio como elemento ya está internalizado en los mercados, por lo que podría haber un afloje en eso, porque esa alza ya se produjo, pero los problemas del agua que se dan a nivel mundial, tampoco permiten pensar en una baja internacional en el precio de los alimentos por ahora”.

Añadió que aunque “probablemente puedan haber mejoras en la producción local, que todavía no se ha visto reflejada, principalmente por los malos rendimientos debido a la sequía, que es la condición más permanente, junto con la mano de obra, que ha subido un 50% en dos años y seguramente no va a bajar, porque implicaría una baja de salarios, que es prácticamente inaplicable”. Gonzalo Bachelet dijo que “los factores más relevantes en la actualidad son los precios internacionales más altos, fletes más elevados y el tipo de cambio que ha estabilizado en un precio, pero los valores del mercado y de los fletes no pareciera que fueran a bajar en el corto plazo. Lo mismo con los agroinsumos, que se mantendrían en un valor alto y sin señales de que fueran a bajar, a menos que haya una contracción en la demanda a nivel internacional”.