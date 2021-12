Aseguran que rechazo de proyecto de cuarto retiro estabilizaría los precios

Entre el 60 y el 70 por ciento de las personas que podían retirar sus fondos previsionales de las cuentas, ya lo hicieron inyectando capitales que explican las cifras inflacionarias del último tiempo.

Representantes de distintos sectores productivos y comerciales de Los Ángeles aseguraron que el rechazo al cuarto retiro se explica por el impacto negativo de la inyección de estos recursos al mercado, que encarece los precios de los productos y servicios desde el primer proyecto aprobado en Chile.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a diario La Tribuna que “el primer, segundo y tercer retiro inyectó millones de dólares al país, cantidad que muchos países ni siquiera tienen en su caja de resguardo, pero llegó a Chile y si bien se dice que el 30 o 40 por ciento de las personas que retiraron no ha hecho uso de ellos, el otro 60 o 70 por ciento sí lo hizo, generando mayor inyecciones de recursos, acompañado de una subida de todos los precios”.

Debido a lo anterior, el vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles dijo que “todos hemos tenido que sufrir un alza estratosférica, con un IPC que crece cada día más, y que se refleje con mayor fuerza el próximo año, por lo que un cuarto retiro solamente generaría mayores problemas a todo el país, no solamente al comercio”. Pezoa explicó que el problema de estos retiros es que “al día de hoy se está generando caridad con el dinero de todos, y cada persona retira sus fondos, pero nadie les dice cómo los recuperarán en el futuro, solamente significará una jubilación más precaria de lo que ya es hoy en día”.

EFECTOS DE RETIROS ANTERIORES

El problema generado por los retiros de fondos de pensiones anteriores, explicó Miguel Pezoa, consistió en que “los precios subieron muy fuertemente, porque aumentó la demanda, con una oferta menor y a menor oferta suben los precios, porque así funciona el mercado, que se ajusta solo”. De acuerdo a lo explicado por Pezoa, “el comercio minorista ha sido el más afectado por esta situación, que estuvo cerrado entre seis y ocho meses, el rubro gastronómico estuvo catorce meses cerrado”. Respecto a la señal que entregó el rechazo de esta iniciativa, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles dijo que “el rechazo de esta iniciativa nos deja más tranquilos, y seguramente una vez que comience a gobernar la próxima Cámara, no tendremos que preocuparnos de esto”.

El vicepresidente de la Multigremial del Biobío, Rolando Merino, dijo a La Tribuna, al ser consultado, que “la economía está lo suficientemente impactada de forma negativa por la pandemia del Covid-19 y el exceso de liquidez generado producto de los tres retiros de fondos de AFP ya han golpeado lo suficiente la economía del país, por lo que este rechazo es una medida positiva”. Según Merino, “un nuevo retiro agravaría aún más la situación inflacionaria, aumentaría el número de personas que quedan sin fondos y en el mediano plazo el esfuerzo fiscal para pagar un mayor número de pensión básica sería otro golpe a la situación país, ya que esto el estado debería financiarlo con endeudamiento e inflación”.

El académico del Departamento de Gestión Empresarial y docente en Economía de la Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, señaló que “las personas sabían que si se aprobaba un cuarto retiro no lo iban a ocupar para consumo, lo iban a ahorrar, porque si lo sacaban al mercado los precios seguirían subiendo”. Sandoval dijo que “las personas ya saben que un aumento en su consumo solamente los perjudicaría a ellos mismos, porque los precios subirían”.

UNA RESACA COMERCIAL

El profesor de Economía dijo que, “producto del coronavirus, se ha generado también una crisis de contenedores, lo que ha generado, por ejemplo, el desabastecimiento en los supermercados, cuya cadena logística no es capaz de responder a los efectos que ha traído la pandemia, por lo que hoy, si una empresa hace un pedido, no recibirá esos productos antes de Navidad, por ejemplo, lo que se añade como otro de los factores para que no se apoyara la salida de estos fondos, donde el comercio no solamente angelino sino nacional, asumió que esta Navidad sería mucho menos dinámica, de hecho no tenían considerado un aumento en las ventas, precisamente por las razones expuestas anteriormente”.

De hecho, según Sandoval, “el aumento en el consumo que aún se puede apreciar en el mercado nacional, son los rezagos del tercer y segundo retiro, pero al menos hasta después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales no creo que prosperen los proyectos de retiros de fondos de pensiones, de hecho las familias, las empresas y otras unidades de oferta y consumo, ya se están acostumbrando a la idea de no recibir más fondos ni otro tipo de inyecciones de capital, como los IFE”.