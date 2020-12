Sence – eClass: Cinco cursos gratis que te enseñan a buscar trabajo de forma efectiva

Debido al desconfinamiento del país y el gran avance de distintas comunas, la economía y el mercado laboral están en plena reactivación. Sin bien, los números aún no llegan a los niveles de un año normal, hasta el momento ya se han reactivado casi 600.000 puestos de trabajo, según datos del INE. Por lo que es un buen momento para retomar la búsqueda intensiva de empleo.

Por esta razón y para poder ayudar y guiar a las personas que están cursando este proceso, eClass, plataforma latinoamericana de educación online, junto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, están dictando cinco cursos que tiene como foco mejorar la reinserción de las personas al mercado laboral.

Luz María González, gerente general de eClass comenta: “Estamos muy contentos de poder ser un apoyo para el crecimiento laboral de las personas y de lanzar estos cursos con Sence, sobre todo ahora en que las personas necesitan una guía para enfrentarse a la búsqueda efectiva de empleo. Creemos que la clave para superar los problemas de cesantía en esta época es la capacitación constante y, por lo mismo, en base a los 16 años de experiencia que tenemos en educación online, creemos que estos cursos marcarán una diferencia real, entregando herramientas útiles y prácticas para todos aquellos que se encuentran en búsqueda de trabajo o de mejores perspectivas laborales”

Los cursos

Los módulos pueden ser realizados por cualquier persona que esté interesada en aprender y que cuente con RUT y sea mayor de 18 años. Los cupos para estos cursos son ilimitados y estarán disponibles hasta el 17 de febrero de 2021 a través de sence.cl . Los cursos se clasifican en dos áreas importantes, que son habilidades blandas y empleabilidad. La realización de cada uno de ellos depende totalmente del interés de la persona y pueden tomarse por separado, en el orden que cada uno estime conveniente. “Muchos trabajadores no entienden por qué no están consiguiendo un puesto en el mercado laboral, sin embargo, no están analizando los pasos al momento de postular a un trabajo. Por ejemplo, la construcción de un CV, la postulación a empleos que se ajusten a su perfil, la correcta preparación para una entrevista, sobre todo si es de manera online o una mejor definición de las destrezas y habilidades que se manejan”, comenta Luz María González.

Para la búsqueda de trabajo, los tres cursos:

Marca Personal, construyendo una imagen óptima y eficiente: durante el curso el alumno conocerá los conceptos que engloban el Personal Branding, además de las fortalezas, debilidades y los talentos de cada uno, logrando entender la importancia de la marca personal como un factor diferenciador y que entrega mayores posibilidades de éxito.

Búsqueda efectiva del empleo, cómo iniciar una búsqueda laboral exitosa: el alumno aprenderá a reconocer su perfil profesional e incorporar las herramientas para redactar un CV acorde al cargo al que pretende postular. Además, entenderá cómo se maneja la red profesional LinkedIn, con el fin de lograr buenos resultados en el proceso de selección.

Prepárate para una entrevista laboral online, cómo comunicar tus atributos laborales tras una pantalla: el alumno aprenderá a preparar una entrevista laboral online, distinguirá las preguntas más características de una entrevista y cómo abordarlas. Además, identificará las habilidades más demandadas para trabajos remotos y cómo utilizar el lenguaje verbal y no verbal en una entrevista laboral.

Para los que tienen interés en potenciar sus habilidades blandas:

Administración del tiempo, los beneficios de planificar: Al término del curso los participantes conocerán los diferentes instrumentos para lograr una planificación efectiva de sus labores, además de distinguir las principales causas del mal uso del tiempo y qué herramientas utilizar para evitarlo.