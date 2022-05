Gobierno Regional y Consejo Piden revocar permiso ambiental a proyecto eólico Mesamávida

Una solicitud de revocación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de parque eólico Mesamávida, situado en las cercanías de Los Angeles y que pertenece a la empresa AES Gener.

La solicitud fue ingresada esta mañana en la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente por el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y la consejera y presidenta de la comisión de Medio Ambiente del CORE, Ana Araneda.

El oficio se sostiene en los reclamos y denuncias de los vecinos, especialmente de la comunidad El Ciruelo Sur, que lleva casi dos años de manifestaciones y protestas en contra de la iniciativa de generación energética.

De acuerdo al documento, se evaluó “el grave impacto ambiental que la construcción de este proyecto tiene sobre los vecinos circundantes al área de influencia del proyecto eólico, como dan cuenta las numerosas denuncias de los mismos vecinos, especialmente de la comunidad El Ciruelo Sur, quienes han manifestado en diversas oportunidades su rechazo al mencionado proyecto eólico”.

En específico, se mencionan las denuncias realizadas por los residentes entre 2020 y el 2021; el impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, además de la apertura de un proceso sancionatorio contra el proyecto por los cargos definidos como graves y leves que afectan negativamente en el aire y el descanso de la comunidad aledaña. También se asegura que la empresa incumplió de manera severa con las condiciones con las que este proyecto obtuvo su RCA, faltando a las medidas que comprometió para su desarrollo.

Por lo mismo, en el documento se menciona el acuerdo unánime para “solicitar la revocación de la Resolución de la Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Parque Eólico”.

El gobernador Díaz indicó que “todos sabemos que hay un problema severo que afecta a la comunidad de El Ciruelo, y que está provocado por la mala implementación de un proyecto desarrollado en el sector de Mesamávida. Ahí, lo que pude constatar en terreno y luego lo que fue expuesto y resuelto en la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, llevó a que Consejo y Gobierno Regional tomaran una decisión, y esa decisión fue presentar observaciones pidiendo que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental, que permite operar a ese proyecto”.

“Acá lo más importante que debemos saber, es que junto con cuidar a las personas y pedir que se sancione a una empresa que está haciendo una mala práctica, lo que debemos hacer es mantenernos en la convicción de que debemos avanzar hacia las energías renovables no convenciones, pero esto no se puede hacer de cualquier manera. No por eso vamos a tolerar que hayan malas prácticas que, fundadas en la codicia, perjudiquen a las comunidades”, complementó.

Por su parte, la consejera Ana Araneda señaló que “entendemos que ha habido malas prácticas y necesitamos dar señales de buenas prácticas para todos los demás proyectos de energía renovable que vengan, porque necesitamos cuidar el patrimonio natural y a nuestras comunidades”.

En tanto, Juan Pablo Granzow, jefe Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, informó que la presentación realizada hoy “está inserta en el proceso de fiscalización y sanción que tiene la empresas del parque eólico Mesamávida, que es un proceso que está activo y está caratulado con sanciones graves y leves. Esta solicitud va a ser revisada por el equipo jurídico de la Superintendencia en el marco del proceso establecido por ley. Nuestro interés es que la situación se solucione”.

VECINOS

Vilma Mellado, presidenta de la comunidad El Ciruelo Sur, catalogó como “un precedente muy importante” que el Gobierno Regional pida revocar el permiso ambiental al parque eólico Mesamávia.

A su juicio, eso revela la perseverancia “en visibilizar y denunciar las malas prácticas de las empresas extractivistas a la hora de desarrollar los proyectos eólicos en zonas habitadas”.

También valoró que a la comunidad “se le haya reconocido la labor y trabajo de años en desigualdad de condiciones. Que ahora se sumen las autoridades a las gestiones y denuncias, marca un precedente muy importante”.

La dirigente sostuvo que “los proyectos energéticos de pueden desarrollar pero de buena forma y no en zonas habitadas que destruyen las tierras agrícolas. No podemos normalizar que nuestros campos se conviertan en un jardín de cemento”.

EMPRESA

A través de una declaración de prensa, la empresa AES Gener respondió a la solicitud hecha por el Gobierno Regional a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para revocar el permiso al proyecto de parque eólico Mesamávida.

En una nota de cuatro puntos, recalcan que la cuestionada iniciativa de generación “obtuvo su Resolución de Calificación

Ambiental, el 7 de enero de 2015, encontrándose actualmente en un avanzado estado de su fase de construcción, inyectando energía renovable al sistema en modo de prueba”.

De acuerdo a la compañía, “durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, la empresa ha generado diversas instancias de relacionamiento con los vecinos de la zona. Es así como representantes de las cuatro juntas de vecinos del área de influencia de Mesamávida han participado en visitas guiadas a sus instalaciones, donde han podido constatar su construcción y plantear dudas o comentarios”.

Respecto del proceso sancionatorio iniciado en abril pasado por la SMA en contra del proyecto, “la empresa se encuentra analizando el adecuado ejercicio de su derecho a defensa, de acuerdo al procedimiento habitual en este tipo de casos”.

Finalizan, afirmando que AES Gener “reitera su compromiso de largo plazo en la región y con los vecinos, con una permanente apertura al diálogo ante su convencimiento de que esta es la forma de avanzar en materias de relacionamiento comunitario”.