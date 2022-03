De manera pacífica se realizó desalojo de toma en las afueras de la Central Pangue

Foto de referencia

Finalmente fue desalojada la toma instalada en las afueras de la Central Pangue, en la comuna de Alto Biobío, la cual se desarrolló sin incidentes y de manera pacífica, según dieron a conocer autoridades de la zona.

Recordemos que la acción se realizaba desde el pasado mes de enero en las afueras de la central hidroeléctrica. El acceso a las instalaciones de Enel estaba bloqueado desde el pasado 12 de marzo, obligando al personal de seguridad y funcionarios a abandonar sus puestos de trabajo, comprometiendo la generación eléctrica y la seguridad de la planta, según informó en su momento la empresa.

Ayer, las conversaciones previas al desalojo, se extendieron por al menos una hora, hasta que posteriores negociaciones y diálogos permitieron normalizar la situación, y donde los manifestantes se retiraron desde las instalaciones.

DESALOJO SIN INCIDENTES

Quien se refirió al desalojo realizado la mañana de este martes en las afueras de la Central Pangue por parte de carabineros, fue la delegada presidencial de la región del Biobío Daniela Dresdner, quien destacó que el procedimiento se realizó de manera pacífica, sin registrar incidentes, ni personas detenidas.

La delegada presidencial regional indicó que “primero decir que este es un problema heredado, puesto que este es un conflicto que comenzó en enero cuando nosotros aún no éramos gobierno, y por lo tanto, a la llegada al gobierno nos encontramos con este conflicto e intentamos resolverlo de la manera en que siempre vamos a resolver el conflicto, que es mediante el diálogo”.

Junto con ello agregó que “se intentaron muchas instancias de diálogo que se pudieran acordar entre la empresa y la comunidad, sobre todo considerando de que, a medida que pasa el año empieza a hacer cada vez más peligroso que se mantengan ahí las comunidades producto del funcionamiento de la central, y finalmente llegamos a un punto en donde no había forma de poner de acuerdo entre la empresa y la comunidad, entonces lo que se hizo fue un desalojo, pero fue un desalojo muy pacífico, donde sólo había cuatro personas presentes, no se usó la violencia, y quienes acudieron a este desalojo fueron miembros de la policía de ahí mismo de la zona que conocían a las personas, por lo que se hizo de la manera más tranquila que se podía”, precisó.

LLAMADO AL DIÁLOGO

El alcalde de Alto Biobío Nivaldo Piñaleo también se refirió a esta situación, manifestando que “como siempre lo he dicho, he invitado a las empresas particulares, en este caso Enel, que se abra a conversar con las comunidades, que converse con las distintas organizaciones, y en conjunto buscar las soluciones. Si es necesario participar, y si me invitan, obviamente estar ahí para buscar todas las instancias justas, y dar soluciones a las demandas que han planteado las distintas organizaciones, especialmente en la ribera del Biobío”, indicó.

EMPRESA ENEL Y OPERACIONES

La empresa Enel, encargada de las labores en la Central Pangue en Alto Biobío, se refirió a este desalojo a través de un comunicado. En el documento se señala: “Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico. Después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío”.

Junto con ello se agregó que: “Comprometemos nuestros esfuerzos técnicos y administrativos para reestablecer a la brevedad el estándar de operación y confiabilidad de esta unidad. Sin perjuicio de perseguir las responsabilidades respectivas en su momento y ante quien corresponda, tutelamos los mecanismos de diálogo respetuoso y transparente instalados en el territorio y confiamos en el trabajo colaborativo para el desarrollo local construido con las comunidades en Alto Biobío”, finalizó el escrito.